В России выросла минимальная цена на водку

В России вступил в силу приказ Минфина об установлении новых минимальных цен на крепкий алкоголь. Бутылка водки теперь теперь должна стоить не менее 205 руб. Выросла минимальная цена и на коньяк, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В России с 13 мая выросла минимальная розничная цена на крепкий алкоголь. Теперь бутылка водки объемом 0,5 литра будет стоить не менее 205 руб., следует из приказа Минфина. Согласно документу, минимальная цена от производителя за бутылку водки составит 173 руб., а оптовая — 178 руб.

Параллельно подорожали цены и на коньяк. В частности, минимальная розничная цена на бутылку коньяка объемом 0,5 л составит теперь 371 руб. Отпускная цена коньяка у производителей установлена в размере 314 руб., у оптовиков — 323 руб. за бутылку.

Приказ Минфина был опубликован на официальном портале правовой информации 2 мая. Документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Необходимость повышения минимальной цены Минфин объясняет повышением ставок акциза, ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат, куда входят стоимость аренды, зарплаты административного персонала, стоимость рекламных акций и прочего.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь повысился с 500 до 523 руб. за 1 л безводного спирта.

Повышение минимальной розничной цены на бутылку водки составило около 8%. До сегодняшнего дня она составляла 190 руб. Минимальная розничная цена на коньяк выросла примерно на 15%.