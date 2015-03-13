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Отечественные региональные торговые сети завалят россиян дешевыми продуктами

13 Марта 2015, 16:08 | В России

«Мы должны создать отечественные региональные торговые сети, чтобы они напрямую сотрудничали с нашими товаропроизводители. И тогда они не будут за копейки продавать молоко, творог и мясо крупным сетевикам», - об этом по итогам совещания с Дмитрием Медведевым по вопросу  взаимодействия производителей сельхозпродукции и  торговых организаций сказал глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу думского комитета.

«На наших прилавках появится больше товаров. Эти сети в первую очередь должны сотрудничать с аграриями из небольших сел и поселений, где нет больших супермаркетов», - считает глава комитета.

Панков напомнил, что в ряде регионов действует программа «Покупай российское». «Это хорошее начинание. И для этого также  нужно создавать и логистические центры, чтобы прямо с грядки поставлять и сохранять свежие продукты, которые должны быть расфасованы и доставлены покупателям в течение короткого времени», - добавил он.

«Конечно же, нужно корректировать и закон о торговле. Сетевики не должны назначать наценку, какая им вздумается. Она должна быть в любом случае не более 30%. А сегодняшнее законодательство позволяет предприятиям торговли устанавливать наценку в 100% и более. При этом сельхозпроизводители получают деньги в течение 45 дней после того, как их товар продан. Если цена сильно завышена, то этот процесс может быть слишком долгим. Нужно ввести норму, которая бы позволяла производителю быстрее получить деньги за свой товар. Вы посмотрите, что происходит с хлебобулочными изделиями. Часть непроданного хлеба магазин возвращает комбинату, который в свою очередь, несет издержки. А надо, чтобы ответственность за непроданный товар несли бы и представители торговли», - отметил Панков.

«Нужно добиваться, чтобы все эти меры были реализованы, и тогда покупатели смогут приобретать товары по доступные ценам», - сказал в заключение глава комитета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: хлеб  торговые сети  депутаты  продукты  сельское хозяйство  логистика  госдума  торговля  продовольственная безопасность  медведев 



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Комментарии

  • vik5515:54, 16.03.2015#

    Что то это мне напоминает рассуждения прекраснодушного Манилова!

  • PPOe16:31, 16.03.2015#

    У нас все в будущем времени ДАДУТ, СДЕЛАЮТ, ВЫПЛАТЯТ и тд. Россия. . .

  • vasya16:58, 16.03.2015#

    Ещё в 1960-м Хрущев (Генеральный секретарь ЦК КПSS, если кто не в курсе) обещал построить коммунизм в 1980-м году, а в 1990-м Горбачев (тоже Генсек) пообещал каждой советской семье отдельную квартиру в 2000-м. Традиция. :)

  • vasya16:54, 16.03.2015#

    "Отечественные региональные торговые сети завалят россиян дешевыми продуктами" --- хоть кто-то один поверил в эту маниловщину ? :-) Сомневаюсь.

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