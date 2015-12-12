Российский сотовый оператор запускает "убийцу WhatsApp и Skype"

14 декабря МТС планирует запустить собственный сервис для обмена звонками и сообщениями MTS Connect, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Автор портала Банки.ру Павел Шошин попробовал разобраться, чего ждать пользователям от новинки и какие цели преследует оператор, совершая попытку выхода на уже устоявшийся рынок OTT-сервисов.

О том, что оператор разрабатывает «убийцу Skype и WhatsApp» стало известно еще в начале этого года. Сообщалось, что объем инвестиций в разработку и оборудование составил более 100 млн рублей. На момент подготовки материала добиться комментария от МТС не удалось. По имеющейся информации, в основе MTS Connect лежит концепция RCS (Rich Communication Services — расширенные коммуникационные услуги), разработанная Ассоциацией GSM (GSMA). Если сотовому оператору удастся реализовать все заложенные в нее возможности, продукт может получиться действительно интересным.

Абоненту может быть предложена функционально расширенная телефонная книга, возможность обмена текстовыми сообщениями и видеозвонками, передача файлов, интеграция с социальными сетями и т. п. Все эти сервисы будут привязаны к телефонному номеру абонента. Таким образом, никаких дополнительных действий по регистрации в новой сети производить не придется.

Большинство из этих функций, по сообщению МТС, будут доступны пользователям MTS Connect: видеозвонки, голосовые вызовы, функции обмена сообщениями и файлами будут предложены пользователю бесплатно, вне зависимости от того, к какой сети он в данный момент подключен — сотовой или Wi-Fi. Плата будет взиматься согласно тарифному плану, который использует абонент. С 14 декабря приложение смогут установить жители Московского региона, использующие смартфоны под управлением iOS и Android. На остальной территории России сервис станет доступен в 2016 году.

Зарубежные операторы идут по похожему пути, с одним отличием — в качестве решения для запуска собственного ОТТ-сервиса используются сторонние решения. МТС же решил воспользоваться собственной разработкой. Практика отсутствия платы за пользование новыми услугами также распространена: операторы внедряют новые услуги бесплатно, ожидая наполнения адресной базы.

По словам экспертов, пользователи таких сервисов, как WhatsApp, Skype, Viber и прочие, довольно консервативны, и переманить их на новый сервис, тем более привязанный к конкретному оператору, будет сложно. По данным «Ведомостей», в планах МТС — не переманивание пользователей существующих сервисов, а создание собственной «экосистемы», в основе которой — «свежеподключившиеся» абоненты, не пользовавшиеся до этого OTT-сервисами. По данным CommNews, МТС будет предустанавливать MTS Connect на брендированные устройства и ведет переговоры с производителями смартфонов.

Как уже писал ранее Банки.ру, от действий сторонних сервисов для обмена сообщения и голосовыми вызовами сотовые операторы только в 2014 году потеряли около 2% своей выручки, или 15–20 млрд рублей. По прогнозам, еще больше «убытков» принесет год уходящий — эта цифра увеличится по меньшей мере на 10 млрд.

В целом же, можно констатировать, что необъявленная война альтернативным средствам отправки сообщений проиграна. Из-за планомерного развития мобильного Интернета чаша весов может качнуться в обратную сторону только в случае запретительной инициативы со стороны законодателей.

Однако период нападок на OTT-сервисы со стороны операторов сотовой, похоже, скоро прекратится сам по себе: согласно отчету AC&M Consulting, доходы от передачи СМС в III квартале 2015 года выросли. Причина — пакетные тарифы с большим количеством включенных сообщений.

Будущее за «дружбой» либо производством собственного продукта. Первую попытку взаимодействия с OTT-сервисами предпринял «Билайн», перестав тарифицировать трафик мессенджера WhatsApp. Однако полноценным сотрудничеством акцию назвать сложно. Во-первых, она ограничена по времени, а во-вторых, голосовые вызовы WhatsApp тарифицируются по-прежнему. Таким образом, абонентам, использующим пакетные тарифы, что называется, «ни тепло, ни холодно»: объем затрачиваемого трафика измеряется даже не сотнями мегабайт в месяц.

Из тех, кто решил пойти по собственному пути, можно отметить «МегаФон», у которого уже давно есть собственный сервис «Мультифон», так и не сумевший приблизиться по количеству абонентов ни к одному из популярных сторонних решений. Более того, создается впечатление, что разработка приложения застопорилась: последняя версия «МультиФона» в магазинах приложений от Google и Apple датирована 2013 годом, а на странице приложения для Windows можно увидеть предупреждение «Поддержка приложения «МультиФон» для персональных компьютеров приостановлена до выхода обновленного программного обеспечения во второй половине 2015 года».

По мнению директора по стратегическому развитию АКГ «Деловой профиль» Армена Даниеляна, МТС со своей разработкой «пришла к синтезу мессенджера с сотовой связью, что в перспективе будет новым вариантом взаимодействия ОТТ-сервисов и операторов сотовой связи, пусть и не на базе конкретного оператора. То есть уже в ближайшем будущем следует ожидать появления гибридного сервиса, способного предоставлять пользователям общение не только через Интернет, но и по каналам сотовой связи.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.