Хлеб подорожает минимум на 10% по всей России

Цены на хлеб в России могут вырасти на 10%. Уведомления о предстоящем росте закупочных цен получило большинство крупнейших продовольственных ритейлеров, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». Производители объясняют это ростом цены на муку, зерно, зарубежное сырье, сахар, упаковочные материалы, а также транспортные расходы.

Так, в сети «О`кей» рассказали, что контрагенты заявляют о повышении закупочной стоимости на 5-10%. Обращения поступают практически из каждого региона, но в основном из Центрального, Северо-Западного, Южного федеральных округов.

С ноября аналогичные уведомления получают в X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»). Сеть «Дикси» подобные письма начала получать в октябре.

В Минпромторге РФ заявили, что серьезных колебаний цен на хлеб не отмечают. А в ФАС уверяют, что рынки хлеба и хлебобулочных изделий находятся под пристальным вниманием ведомства.

ZRPRESS.RU, Владивосток.