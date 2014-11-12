ФАС проверит наценки на рыбу в торговых сетях

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) обратилась к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю АРТЕМЬЕВУ с просьбой проверить розничные сети на предмет завышения цен на свежую и охлажденную рыбу, а также рыбную продукцию. Росрыболовство поддерживает идею проверить ритейлеров, ведь сейчас магазины старательно мониторят не свои цены, а цены своих поставщиков. Об этом пишут «Известия».

В письме ассоциации (есть у «Известий») говорится о том, что, несмотря на увеличившиеся поставки российской рыбы на отечественный рынок и на то, что оптовые цены растут сопоставимо с уровнем инфляции или же не растут вообще, рыба в торговых сетях стабильно дорожает. При этом авторы письма указывают, что известно лишь о проверках ФАС компаний - производителей рыбы, и ничего - о работе антимонопольщиков с ритейлерами.

Отмечается, что на фоне официального стремления к импортозамещению торговые сети продолжают брать бонусы за вход, взимают всевозможные штрафы и сохраняют наценку на уровне 70% от оптовой цены - тогда как ранее ФАС рекомендовала наценку на рыбу в пределах 46%. Эта рекомендация не соблюдается, подчеркивается в письме.

- Но контроль ФАС сосредоточился на поставщиках и переработчиках. Создается впечатление, что сети получили индульгенцию, - говорит Алексей Аронов, исполнительный директор другой отраслевой организации, Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. - В ряде магазинов можно увидеть рыбу и с 90-процентной наценкой по отношению к цене производителя.

В Росрыболовстве признают, что пока в проверках ФАС, которые должны выявить, на каком этапе дорожает рыба, остаются «серые зоны», и не исключают, что эти зоны могут быть в ретейле.

- Мы всячески поддерживаем предложение о необходимости проанализировать всю цепочку ценообразования - от производителя до прилавка, - заявили «Известиям» в пресс-службе Росрыболовства. - Важно, чтобы процесс ценообразования был прозрачным, без «серых зон». К сожалению, зачастую розничные цены на рыбу значительно отличаются от тех цен, по которым свой товар сдают рыбодобытчики. На каком этапе и как сильно цена прибавляет в весе, где справедливая наценка, а где лишь спекуляция - достоверная информация об этом должна помочь сделать продукцию доступнее для потребителей.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; представляет интересы ритейлеров) уверяют, что проверки ФАС их стороной не обходят, носят они общий характер и не посвящены выявлению причин роста цен на рыбу. Сами же сети направляют антимонопольщикам данные по изменению цен, но не на своих полках, а от поставщиков рыбы.

- Проверка ФАС в отношении сети «Метро Кэш энд Керри» не проводится. Мы действительно ведем регулярный мониторинг цен на продовольственные товары, в том числе на рыбу и на рыбную продукцию и предоставляем данные Минпромторгу. Этот мониторинг ведется на федеральном и региональном уровнях с момента введения продуктового эмбарго [в августе 2014 года] и не прекращается. В случае если мы видим необоснованные предложения поставщиков по повышению цен, эта информация также предоставляется в Минпромторг, - сообщила пресс-секретарь российского отделения немецкого холдинга Metro AG Оксана Токарева.

Исполнительный директор АКОРТ Андрей Карпов уверяет, что инспекторы ФАС совсем недавно были с проверками в некоторых крупных сетях. Он считает, что жаловаться на партнеров производителям рыбы не стоило и все вопросы можно было решить на негосударственном Межотраслевом экспертном совете по развитию конкуренции в сфере розничной торговли (МЭС; создан российскими ассоциациями, представляющими производителей и ритейлеров).

В ФАС «Известиям» сообщили, что письмо от ВАРПЭ с жалобами на торговые сети получено, находится на рассмотрении и не останется без внимания. Как отметил пресс-секретарь антимонопольной службы Павел Бугров, пока никаких конкретных действий по данному обращению не предпринято, но территориальные органы ФАС ведут проверки в розничных сетях и говорить о полном отсутствии контроля ритейлеров со стороны антимонопольщиков не приходится.

ZRPRESS.RU, Владивосток.