Товары из Китая могут серьезно подорожать

Эксперты обнаружили новый источник проблем: растущие снежным комом внешние долги компаний и банков Китая. За последние четыре года объем таких обязательств вырос в три раза и достиг почти 900 миллиардов долларов. При неблагоприятном развитии событий такой объем внешнего долга может спровоцировать финансовый кризис в Китае, а также вызвать потрясения на рынках других стран. Россия тоже в стороне не останется, сообщает «РГ».

С предупреждением относительно роста китайского долга заявил в своем докладе Банк международных расчетов (BIS). Проблемы у Поднебесной начнутся, если Федеральная резервная система США прекратит программу количественного смягчения. Это вызовет дефицит долларовой ликвидности в азиатском регионе, возвращать долги китайским заемщикам будет сложно. Пекинские власти уже объявили, что не будут спасать компании с чрезмерным объемом долга. Что же тогда? Китайская экономика станет банкротом?

А ведь один из крупнейших торговых партнеров Китая - Россия. Ни одна экономика мира не привязана к Китаю сейчас так плотно, как наша, рассказывает завотделом востоковедения факультета философии НИУ "Высшая школа экономики" Алексей МАСЛОВ. Если в Китае возникнут сложности, начнут "закручивать гайки", внешнее, а вслед за ним и внутреннее финансирование будет ограничено, стоимость кредитов и денег вырастет. Для России это обернется автоматическим повышением цен на всю китайскую продукцию. Под вопросом будут инвестиции из Китая в Россию.

Впрочем, мрачные предсказания по поводу Китая вряд ли сбудутся. "Китайское государство располагает самыми крупными в мире золотовалютными резервами и очень высоким качеством экономики, готовой санировать любой банк и купировать любую проблему", - успокаивает Маслов. Кроме того, степень проникновения китайских инвестиций в ту же американскую экономику очень высока. Речь идет о взаимном кредитовании и взаимном обмене ценными бумагами. Поэтому создавать кризисные ситуации даже из-за невозврата долгов китайцам никто не будет.

Да и в самом размере китайского частного долга нет ничего страшного, уверен руководитель центра прикладных разработок и консалтинга Финансового университета при правительстве Александр Молодцов. "В отличие от государств и объединений со сравнимым размером экономики - США, Японии или ЕС, он значительно меньше, и КНР может наращивать долг еще очень долго. И это не проявление слабости китайской экономики, а наоборот", - утверждает Молодцов. Рост долга означает, что рынки охотно вкладывают деньги в обязательства китайских компаний и банков, обеспечивая ее дальнейший рост. "Китайская экономика, - продолжает он, - имеет значительный потенциал роста на громадном внутреннем спросе, необходимость его удовлетворения власти сделали приоритетом своей экономической политики". Понимают это и представители международных фининститутов.

Еще один аргумент в пользу спокойствия - значительное влияние государства, имеющего колоссальные финансовые запасы, продолжает Маслов. Если будет надо, власти КНР смогут принять решение о поддержке той или иной корпорации в оперативном режиме. К тому же бизнесу может потребоваться только рефинансирование, то есть замена иностранного кредитора на местного. А из пяти крупнейших госбанков Поднебесной на внешнем рынке кредитуются только два. Так что потрясения не страшны. Китай, по словам Маслова, довольно жестко контролирует и кредитную политику, и взаимоотношения банков с крупными предприятиями и со средним бизнесом, и с населением. Как только наступает угроза переизбытка наличности в экономике, банки тотчас приостанавливают выдачу кредитов, причем делают это централизованно. Так, с сентября 2013 года китайские банки резко ограничили выдачу кредитов - усложнили процедуру выдачи, повысили проценты, систему проверки на кредитоспособность. "Такой ситуации, как в США, близкой к дефолту, в Китае произойти не может, поскольку есть жесткая и единообразная структура принятия решений", - говорит Маслов.

Инвесторы сейчас все больше приглядываются к вложениям в китайские активы. "Многие частные игроки фондовых рынков Великобритании и США сегодня активно перемещаются на китайские биржи, где доходность бумаг растет быстрее, чем на лондонской", - говорит Маслов.

Другой вид капиталовложений, набирающий сейчас популярность, - покупка квартир в Китае на этапе строительства с последующей сдачей в аренду. Стоимость квадратного метра стандартной квартиры там от 500 до 1500 долларов США, люкс - 5-6 тысяч долларов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.