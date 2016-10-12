За туристическую страховку для прибывания россиян заграницей будут драть втридорога

Изменения в законодательстве РФ о медицинских страховках в загранпоездках туристам разъяснило МВД, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Изменения касаются добровольного страхования российских туристов для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в поездке, а также возвращения их останков на родину.

Так, законом определены минимальный перечень страховых случаев, при наступлении которых страховщик обязан осуществлять организацию либо оплату оказанной застрахованному российскому туристу медицинской помощи (в том числе медицинскую эвакуацию за границей, а также в РФ) либо перевозку останков на Родину, а также минимальная страховая сумма по договору страхования - 2 млн рублей.

Сведения о договоре добровольного медицинского страхования должны быть указаны в договоре о продаже туристической путевки.

На туроператоров и турагентов возложена обязанность предоставлять туристу достоверную информацию об условиях договора добровольного страхования, о страховщике, об организациях, осуществляющих организацию оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания и ее оплату, возвращения тела (останков), о порядке обращения туриста в связи с наступлением страхового случая, а также о последствиях отсутствия у туриста страхового полиса.

При этом в случае отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренных случаях за границей несет сам турист, а расходы на возвращение его останков несут лица, заинтересованные в их возвращении. Об этом туроператор/турагент обязан дать разъяснения туристу под личную подпись.