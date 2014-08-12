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Суд между "ВКонтакте" и звукозаписывающими компаниями перенесен на осень
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение по существу иска звукозаписывающих компаний Sony Music Russia, Universal Music Russia и Warner Music UK к социальной сети «ВКонтакте». Об этом РБК сообщил представитель лейблов Алекс Джекоб. Он уточнил по окончании судебного заседания, что рассмотрение по существу будет только 8 сентября. Исполнительный директор социальной сети Дмитрий Сергеев подтвердил РБК, что в понедельник решение не было принято.
Ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что иск компании полностью удовлетворен. При этом на сайте базы арбитражного суда до сих пор открыта информация, что судебное заседание завершено после 15:00 мск, а иск удовлетворен полностью.
Однако юристы со стороны истца сообщали РБК, что слушание возобновилось после перерыва в 17:00 мск.
Сергеев предположил, что появление этой информации в базе данных арбитражного суда, возникла ошибка, и поэтому новость распространилась в СМИ.
3 апреля лейблы Sony Music Russia, Universal Music Russia и Warner Music UK подали три отдельных иска к «ВКонтакте» в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В июне они были объединены в одно производство. Правообладатели потребовали от администрации соцсети прекратить нарушение авторских прав девяти исполнителей, в числе которых Сергей Лазарев, Сак Ноэль, Юлия Паршута, Charlie XCX, Наталья Гордиенко, групп «Война», «Люмьер», и Rumer.
Ущерб от размещения аудиозаписей в социальной сети «ВКонтакте» правообладатели оценили в 51,6 млн руб. Также компании потребовали встроить в ресурс технологию цифрового отпечатка, которая позволяет отслеживать копии пиратского контента и предотвратить их повторную загрузку.
В апреле пресс-секретарь социальной сети Георгий Лобушкин заявлял, что такая технология уже давно работает на сайте, а пиратские записи удаляются по запросу рекламодаталей.
Наиболее известной реализацией это технологии можно считать систему Content ID, внедренную в Youtube, пояснили РБК в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Все системы действуют по схожему принципу: нужно загрузить файлы, с которых снимается «отпечаток» путем сопоставления кадров, волновой картинки, а позже загруженный пользователем файл будет проверен на соответствие имеющимся отпечаткам.
В РАЭК отметили, что у системы несколько минусов, во-первых, сложно найти баланс между эффективностью опознания файлов и количеством ложных срабатываний. Во-вторых, система не учитывает случаи, когда у пользователей есть право на использование контента (пусть и в рамках доктрины свободного использования произведений), а в-третьих, внедрение подобных систем является весьма дорогостоящим требующих немалых ресурсов делом.
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