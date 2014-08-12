Таможня проверяет 700 магазинов электроники DNS на наличие контрафакта

Федеральная таможенная служба проверяет легальность ввоза 2,2 млн компьютеров, планшетов и других устройств в Россию. Под подозрением — крупнейшая российская сеть компьютерных магазинов DNS и другие продавцы цифровой техники, пишет РБК.

Российская таможня проводит проверку ввоза электроники по всей России — в Иркутской, Екатеринбургской, Московской, Владимирской, Тульской, Самарской, Новосибирской, Ростовской областях, Хабаровском крае и Татарстане. Это внеплановое мероприятие, и раньше проверок такого масштаба ФТС не проводила, заявил представитель службы РБК. Согласно заявлению на сайте службы, проверки организовало главное управление таможенного контроля после выпуска товаров ФТС совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС.

Цель проверок — «пресечение каналов нелегального ввоза товаров, выявление схем уклонения от уплаты в бюджет таможенных и налоговых платежей, а также защита интересов российских потребителей». Причина проверок — подозрения в «недостоверном декларировании и недекларировании» компьютерной техники при ввозе ее в страну, подтвердил представитель ФТС. По его словам, таможенники обнаружили 2,2 млн подозрительных компьютеров и других цифровых устройств на складах по всей России. Это много: по данным МТС, в России за второй квартал было продано 1,7 млн планшетов.

Собеседник РБК отмечает, что те склады, на которых сейчас проверяют товары, являются зоной таможенного контроля и вывозить оттуда продукцию можно, только предъявив все подтверждающие документы. По его словам, итоги проверки ФТС подведет в сентябре.

Представители крупных российских розничных сетей рассказали, что таможня проверяет поставки для магазинов DNS — крупнейшей сети по продаже компьютерной техники в России. Представитель ФТС это подтверждает. В сеть DNS входят больше 700 магазинов, ее основали жители Владивостока. Директор по развитию бизнеса DNS Константин Богданенко отказался отвечать на вопросы РБК, сославшись на позднее время — во Владивостоке на момент звонка было полпервого ночи.

В группу DNS, согласно данным СПАРК, входят несколько десятков компаний с аббревиатурой ДНC в названии, которыми владеют несколько менеджеров группы. Это подтверждал газете «Ведомости» гендиректор Компьютерного центра ДНС Дмитрий Алексеев, один из совладельцев. Журналу Forbes он рассказывал, что сейчас у компании девять собственники, которые работают вместе уже 20 лет; компанию назвали по аббревиатуре Digital Network Systems. Выручка DNS за 2013 год составила, по данным Forbes, 130 млрд руб. Кроме того, DNS — крупнейший российский сборщик ПК: по оценкам IDC, компания отгрузила за второй квартал почти 63 тыс. настольных компьютеров и 70 тыс. ноутбуков — это шестое место в топе производителей после китайской Lenovo, тайваньских Asus и Acer и американских HP и Dell.

Таможня проверяет не только склады DNS, но и других крупных российских компьютерных компаний — Merlion (владеет сетью магазинов «Позитроника») и Ulmart, рассказывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, повторяется история с «Эльдорадо», которое налоговики заставили доплатить налоги за контрабанду электроники. Представитель ФТС это не подтвердил. В Merlion и Ulmart не ответили на вопросы РБК.



ZRPRESS.RU, Владивосток.