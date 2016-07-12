В свободном денежном потоке

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР на традиционной ежегодной пресс-конференции, собравшей редакторов региональных СМИ, был в хорошем настроении. Итоги 2015 финансового года для компании оказались успешными. Компания, хоть и оказалась под давлением международных санкций, но достойно отработала в кризисный год. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Дальнейшие ожидания руководства вполне оптимистичны, - дно контрактных экспортных цен на российский газ пройдено во втором квартале этого года, вновь выстраиваются политические отношения с Турцией, а это перспектива возобновления переговоров по проекту Турецкий поток, степень готовности его высока.

Напрасными оказались опасения скептиков по поводу снижения экспорта трубопроводного газа в Европу. В целом динамика экспортных поставок в первом квартале 2016 года показала прирост на 10,6 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Алексея Миллера, можно ожидать, что по итогам года объем экспорта достигнет 170 млрд кубов, тогда как в прошлом году его уровень составил 159,4 млрд. «С большой степенью уверенности можно сказать, что объем экспорта окажется между 166 и 170 млрд кубометров, все зависит от того, каким окажется 4-й квартал», - добавил Миллер.

Не пугает руководство «Газпрома» начало поставок на европейский рынок американского сжиженного газа. Будет или не будет на европейском континенте американский СПГ, доля поставок «Газпрома» в Европу будет расти в абсолютных величинах, уверен глава компании. «В 2015 году мы достигли рекордной доли на этом рынке – 31% и не боимся конкуренции».

Как не пугает руководство и состоявшийся недавно референдум за выход Великобритании из состава ЕС. «Будем строить с Великобританией взаимовыгодный диалог и после Brexit», - подчеркнул Алексей Миллер. Объем поставок российского газа в эту страну в первом полугодии этого года вырос на 4 млрд кубометров по сравнению в аналогичным периодом прошлого. Рост существенный, если учесть, что по итогам 2015 года страна получила в общей сложности 11,1 млрд кубометров российского газа. Если так будет продолжаться и дальше, то к концу года цифры прироста могут составить рекордные 8-12 млрд кубов.

«Газпром» стал более гибок в ценовой политике. Вместе с тем, в компании продолжают придерживаться принципа – «мы не играем в игры, правила которым придумали не мы», сказал Алексей Миллер. Во втором квартале этого года пройдено дно контрактных экспортных цен на газ. Как известно, цена на газ привязана к нефтяной корзине. Она определяется уровнем цен на нефть в промежутке 6-9 мес. Это дает временной лаг для газовой отрасли. И ближайшие три квартала будут благоприятными для бюджета компании даже в случае падения цен на нефть.

В тройке публичных лидеров

По итогам 2015 года «Газпром» вошел в тройку лидеров среди публичных нефтегазовых компаний мира по ключевым финансовым показателям — EBITDA (1,875 трлн рублей) и чистой прибыли (787 млрд рублей). Несмотря на кризисный год, компания в десятый раз подряд сгенерировала положительный свободный денежный поток. Он по итогам года составил 390 млрд рублей, что стало одним из самых высоких показателей среди публичных нефтегазовых компаний в мире.

Долговая нагрузка «Газпрома» сохранена на комфортном уровне. Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA в долларовом выражении составило 0,9 - это один из самых низких показателей среди глобальных интегрированных нефтегазовых компаний.

В текущих рыночных условиях серьезную поддержку финансовым результатам «Газпрома» оказывает преобладание валютной составляющей в выручке, и рублевой — в операционных и капитальных затратах, а также низкая себестоимость добычи. В структуре привлечения финансирования заметную роль стали играть финансовые институты стран АТР. Это позволяет компании продолжать инвестиционную деятельность, в том числе расширять свое присутствие на рынке. Ограниченный потенциал собственной добычи и быстрое развитие газовой инфраструктуры в регионе позволяют рассчитывать на высокие темпы роста импорта, как трубопроводного газа, так и СПГ в долгосрочной перспективе.

Планы, заявленные для Дальнего Востока, остаются в целом без изменений. Они коснулись лишь проекта Владивосток-СПГ, который отодвинут на неопределенный срок, но не закрыт совсем. Решение по проекту будет приниматься в зависимости от ценовой конъюнктуры на рынке АТР, отметил Алексей Миллер.

Предпочтение в настоящее время отдано расширению сахалинского завода СПГ – строительству третьей. «Де-факто» это уже окончательное инвестиционное решение, «Газпром» и Shell, которые являются главными акционерами оператора проекта «Сахалин-2» компании «Сахалин Энерджи», договорились о начале строительства. Начались переговоры и о покупке газа с проекта «Сахалин-1», который необходим для обеспечения сырьем третьей очереди завода СПГ. «В течение определенного времени они не велись, и сам факт, что они начались, - это хороший сигнал», - подчеркнул Алексей Миллер.

Отстающим звеном Восточной газовой программы остаются планы по газификации дальневосточных субъектов. Они по-прежнему далеки от среднероссийских показателей газификации, по итогам 2015 года в России газифицированы 70,4% домовладений в городах и 56,1% - в сельской местности. Вопрос, почему идет отставание в дальневосточных субъектах, надо адресовать администрациям регионов.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ПАО «Газпром».

Подпись к фото: Глава «Газпрома» Алексей Миллер доволен финансовыми итогами и перспективами развития компании.