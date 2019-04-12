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Дизтопливо будет дешеветь

12 Апреля 2019, 11:09 | В России

Цены на летнее топливо вернут к ценам октября прошлого года

Правительство договорилось с нефтяными компаниями о снижении цен на летнее дизельное топливо, основном топливе для посевной компании, до уровня октября 2018 года, сообщил вице-премьер Дмитрий КОЗАК на совещании с президентом Владимиром ПУТИНЫМ.

На совещании глава государства поставил перед вице-премьером вопрос о том, что цены на бензин и дизельное топливо значительно выросли по сравнению с весной 2018 года. «Это по данным, которые я сейчас смотрел, летняя «дизелька» подорожала на 7% по сравнению с весной 2018 года, а зимняя – на 8,5%», - отметил президент РФ.

Г-н Козак заверил президента, что цены на летнее дизельное топливо пока расти не будут. «С нефтяниками мы буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: о том, что сейчас используется летний дизель, они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года. Это другой продукт, с другой себестоимостью (летний дизель), он и ниже, это позволит снизить ещё на 1,3-1,7 рубля на литр цену дизельного топлива, прежде всего для сельхозпроизводителей», - сказал вице-премьер.

По его словам, сейчас мелкооптовая цена на зимний дизель составляет около 52 тыс. рублей за тонну, что почти на 2,5% ниже, чем в декабре 2018 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: посевная  цены  Владимир Путин  Дизтопливо 



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