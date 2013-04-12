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Вещи первой необходимости на Wikimart

12 Апреля 2013, 14:24 | В России

Единственный способ нетребовательного и аккуратного ухода за ребенком - использование подгузников. Изготовленные из натурального хлопка по современной технологии, они легко впитывают влагу, не пропуская ее обратно. Благодаря этому кожа ребенка остается сухой в течение длительного времени. Также кожа постоянно дышит, потому что подгузники обеспечивают хорошую вентиляцию.

Еще один плюс подгузников – это их форма, которая сделана таким образом, чтобы не затруднять движения ребенка. Посмотреть все варианты подгузников можно на kids.wikimart.ru/child_care/cosmetics/nappy/. Здесь представлены варианты для длительных поездок, прогулок и сна, для активных малышей и другие варианты. Обратите внимание на то, что есть подгузники с гипоаллергенным материалов. Пропитанные специальным экстрактом, они не допускают воспаления.

В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать подгузники с разным количеством изделий в упаковке. Здесь есть маленькие упаковки, которые удобно всегда возить с собой и большие упаковки, которые можно держать дома. Осуществить заказ максимально просто, каждый товар имеет подробное описание и фотографии. Вам лишь остается выбрать тот продукт, который подойдет по всем параметрам.

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Теги: интернет  дети  торговля 



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Комментарии

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