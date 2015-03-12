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Аудитория туристических on-line сервисов сократилась почти на четверть
За январь общая аудитория 10-и наиболее крупных туристических сайтов среди пользователей России уменьшилась на 6,4 млн человек до 20,7 млн посетителей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные исследовательской компании сomScore.
Согласно отчету, лидером рейтинга стал ресурс Tutu.ru с 3,9 млн пользователей, его аудитория в январе этого года осталась на уровне прошлого года. Наибольшие потери понес поисковик билетов JetRadar (Aviasales) — 1/5 млн посетителей в январе 2015 года против 4.3 млн в январе 2014 года. «Расписания» также уменьшилось в 2 раза, с 4,445 млн до 2,056 млн. Следует отметить, аналогичная динамика снижения также наблюдается у других сайтов. Нарастить аудиторию удалось системе бронирования отелей Booking.com (+10%), Tripadvisor (+12%). Порталы «Туризм.ру» и «Отзыв.ру» в десятку comScore не вошли.
Эксперты говорят, что падение интереса к туристическим сайтам в январе связано со всплеском активности в предыдущие месяцы, когда потребители пытались «закупиться впрок», опасаясь повышения цен. Из-за потребительского ажиотажа люди скупали бытовую технику, электронику и авиабилеты. В зимнем сезоне спад зафиксирован на всех массовых направлениях.
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