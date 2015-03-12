www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Туризм
Распечатать

Аудитория туристических on-line сервисов сократилась почти на четверть

12 Марта 2015, 16:00 | В России

За январь общая аудитория 10-и наиболее крупных туристических сайтов среди пользователей России уменьшилась на 6,4 млн человек до 20,7 млн посетителей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные исследовательской компании сomScore.

Согласно отчету, лидером рейтинга стал ресурс Tutu.ru с 3,9 млн пользователей, его аудитория в январе этого года осталась на уровне прошлого года. Наибольшие потери понес поисковик билетов JetRadar (Aviasales) — 1/5 млн посетителей в январе 2015 года против 4.3 млн в январе 2014 года. «Расписания» также уменьшилось в 2 раза, с 4,445 млн до 2,056 млн. Следует отметить, аналогичная динамика снижения также наблюдается у других сайтов. Нарастить аудиторию удалось системе бронирования отелей Booking.com (+10%), Tripadvisor (+12%). Порталы «Туризм.ру» и «Отзыв.ру» в десятку comScore не вошли.

Эксперты говорят, что падение интереса к туристическим сайтам в январе связано со всплеском активности в предыдущие месяцы, когда потребители пытались «закупиться впрок», опасаясь повышения цен. Из-за потребительского ажиотажа люди скупали бытовую технику, электронику и авиабилеты. В зимнем сезоне спад зафиксирован на всех массовых направлениях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: путешествие  билет  on-line  отпуск  путевка  туризм 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru