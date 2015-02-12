Малоимущим гражданам предложат отдать жилье государству

Поправки в Жилищный кодекс с описанием процедуры деприватизации были внесены в Госдуму первым заместителем председателя Комитета палаты по ЖКХ Еленой Николаевой. В пояснительной записке она пишет, что малоимущие граждане, ставшие собственниками недвижимости, часто не способны самостоятельно нести бремя содержания принадлежащего им имущества. Инициатор считает, что надо дать им возможность вернуть государству ранее приватизированную квартиру. Тем самым жильцы таких квартир освободятся от налогов на имущество и других трат, например, от взносов на капитальный ремонт. Вернуть приватизированное жилье государству смогут люди, признанные или имеющие основания быть признанными малоимущими. Это могут быть как собственники жилья, так и их наследники. Для возврата недвижимости потребуется письменное согласие всех ее владельцев. При этом бывшие владельцы смогут заключить договор соцнайма на возвращенную недвижимость, однако не смогут сдавать это жилье в аренду. Иначе с ними расторгнут договор. «Фактически это сдача жилых помещений в пользование по договорам коммерческого найма. При этом доходы от такой сдачи не декларируются и не облагаются налогом. Часто такое коммерческое использование осуществляется под видом договора безвозмездного пользования», – пояснила Елена Николаева в интервью «Российской газете». В пояснительных документах к законопроекту также говорится, что сейчас законодательство устанавливает запрет на бесплатную передачу в собственность жилых помещений, предоставленных людям после 1 января 2005 года по договорам социального найма из государственного и муниципального жилищных фондов. Дело в том, что с введением в действие Жилищного кодекса договоры соцнайма заключаются на новых условиях. Таким образом, люди поставлены в неравное положение с теми, кто получил жилье до указанной даты. Поэтому, если человек встал в очередь на получение жилья по договору соцнайма до 1 января 2013 года, а получили его после этой даты, ему будет предоставлено право выбора: получить жилплощадь по договору соцнайма или в собственность бесплатно. Если выбрано последнее, процедура оформления будет происходить без этапа заключения договора соцнайма. Кстати, наряду с законопроектом Елены Николаевой в Госдуме рассматривается еще один документ, авторы которого предлагают продлить бесплатную приватизацию еще на три года. Авторы документа – депутаты Оксана Дмитриева, Андрей Крутов, Иван Грачев и другие – уверены, что многие россияне в силу объективных причин просто не успеют перевести свое жилье в собственность до 1 марта 2015 года.



Оригинал материала: Оригинал материала: http://dom.76.ru/text/daynews/892092.html

Поправки в Жилищный кодекс с описанием процедуры деприватизации были внесены в Госдуму первым заместителем председателя Комитета палаты по ЖКХ Еленой Николаевой. В пояснительной записке она пишет, что малоимущие граждане, ставшие собственниками недвижимости, часто не способны самостоятельно нести бремя содержания принадлежащего им имущества. Инициатор считает, что надо дать им возможность вернуть государству ранее приватизированную квартиру. Тем самым жильцы таких квартир освободятся от налогов на имущество и других трат, например, от взносов на капитальный ремонт. Вернуть приватизированное жилье государству смогут люди, признанные или имеющие основания быть признанными малоимущими. Это могут быть как собственники жилья, так и их наследники. Для возврата недвижимости потребуется письменное согласие всех ее владельцев. При этом бывшие владельцы смогут заключить договор соцнайма на возвращенную недвижимость, однако не смогут сдавать это жилье в аренду. Иначе с ними расторгнут договор. «Фактически это сдача жилых помещений в пользование по договорам коммерческого найма. При этом доходы от такой сдачи не декларируются и не облагаются налогом. Часто такое коммерческое использование осуществляется под видом договора безвозмездного пользования», – пояснила Елена Николаева в интервью «Российской газете». В пояснительных документах к законопроекту также говорится, что сейчас законодательство устанавливает запрет на бесплатную передачу в собственность жилых помещений, предоставленных людям после 1 января 2005 года по договорам социального найма из государственного и муниципального жилищных фондов. Дело в том, что с введением в действие Жилищного кодекса договоры соцнайма заключаются на новых условиях. Таким образом, люди поставлены в неравное положение с теми, кто получил жилье до указанной даты. Поэтому, если человек встал в очередь на получение жилья по договору соцнайма до 1 января 2013 года, а получили его после этой даты, ему будет предоставлено право выбора: получить жилплощадь по договору соцнайма или в собственность бесплатно. Если выбрано последнее, процедура оформления будет происходить без этапа заключения договора соцнайма. Кстати, наряду с законопроектом Елены Николаевой в Госдуме рассматривается еще один документ, авторы которого предлагают продлить бесплатную приватизацию еще на три года. Авторы документа – депутаты Оксана Дмитриева, Андрей Крутов, Иван Грачев и другие – уверены, что многие россияне в силу объективных причин просто не успеют перевести свое жилье в собственность до 1 марта 2015 года.



Оригинал материала: Оригинал материала: http://dom.76.ru/text/daynews/892092.html

Поправки в Жилищный кодекс с описанием процедуры деприватизации были внесены в Госдуму первым заместителем председателя Комитета палаты по ЖКХ Еленой Николаевой. В пояснительной записке она пишет, что малоимущие граждане, ставшие собственниками недвижимости, часто не способны самостоятельно нести бремя содержания принадлежащего им имущества. Инициатор считает, что надо дать им возможность вернуть государству ранее приватизированную квартиру. Тем самым жильцы таких квартир освободятся от налогов на имущество и других трат, например, от взносов на капитальный ремонт. Вернуть приватизированное жилье государству смогут люди, признанные или имеющие основания быть признанными малоимущими. Это могут быть как собственники жилья, так и их наследники. Для возврата недвижимости потребуется письменное согласие всех ее владельцев. При этом бывшие владельцы смогут заключить договор соцнайма на возвращенную недвижимость, однако не смогут сдавать это жилье в аренду. Иначе с ними расторгнут договор. «Фактически это сдача жилых помещений в пользование по договорам коммерческого найма. При этом доходы от такой сдачи не декларируются и не облагаются налогом. Часто такое коммерческое использование осуществляется под видом договора безвозмездного пользования», – пояснила Елена Николаева в интервью «Российской газете». В пояснительных документах к законопроекту также говорится, что сейчас законодательство устанавливает запрет на бесплатную передачу в собственность жилых помещений, предоставленных людям после 1 января 2005 года по договорам социального найма из государственного и муниципального жилищных фондов. Дело в том, что с введением в действие Жилищного кодекса договоры соцнайма заключаются на новых условиях. Таким образом, люди поставлены в неравное положение с теми, кто получил жилье до указанной даты. Поэтому, если человек встал в очередь на получение жилья по договору соцнайма до 1 января 2013 года, а получили его после этой даты, ему будет предоставлено право выбора: получить жилплощадь по договору соцнайма или в собственность бесплатно. Если выбрано последнее, процедура оформления будет происходить без этапа заключения договора соцнайма. Кстати, наряду с законопроектом Елены Николаевой в Госдуме рассматривается еще один документ, авторы которого предлагают продлить бесплатную приватизацию еще на три года. Авторы документа – депутаты Оксана Дмитриева, Андрей Крутов, Иван Грачев и другие – уверены, что многие россияне в силу объективных причин просто не успеют перевести свое жилье в собственность до 1 марта 2015 года.



Оригинал материала: Оригинал материала: http://dom.76.ru/text/daynews/892092.html

Бесплатная приватизация жилья, как известно, заканчивается 1 марта 2015 года. Но законодатель предлагает продолжить безвозмездную раздачу государственного и муниципального жилья отдельным категориям граждан и после этой даты. Такая норма содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатом Еленой Николаевой. Законодатель также предлагает отбирать социальное жилье у тех, кто на нем зарабатывает деньги, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Российскую газету".

Поводом для разработки законопроекта стало постановление Конституционного суда РФ от 15 июня 2006 года, в котором речь идет о том, что в процессе приватизации должен соблюдаться принцип равенства. Этот принцип был нарушен. Сейчас ситуация выглядит так: на бесплатную приватизацию имеют право те граждане, которые получили жилье по договору соцнайма до 1 января 2005 года. Те же, кто получил социальное жилье после этой даты, оказались ущемленными. И вот с 1 марта бесплатная приватизация прекращается для всех категорий граждан.

Законодатель решил восстановить справедливость и предлагает дать право гражданам, принятым на учет до 1 января 2013 года (когда было принято решение о продлении приватизации), получить жилье бесплатно, но по иной схеме, нежели приватизация. При получении жилого помещения им предлагается выбрать - получить его по договору социального найма или взять в собственность бесплатно.

"В данном случае такое получение жилого помещения в собственность бесплатно в отличие от процедуры приватизации жилых помещений будет происходить без этапа заключения договора социального найма, - поясняет Елена Николаева. - При этом получение жилья в собственность возможно лишь с согласия всех имеющих право на получение такого жилья, включая несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет".

Кроме того, этот же законопроект предлагает дать возможность малоимущим гражданам - собственникам жилья добровольно и безвозмездно возвращать (передавать) принадлежащие им жилые помещения в муниципальную собственность. Причем это относится не только к людям, ставшим собственниками в процессе приватизации, но и к их наследникам и другим гражданам, ставшим собственниками по любым основаниям. Скажем, подарил вам кто-то квартиру, а у вас не хватает средств на ее содержание, значит, вы как малоимущий можете бесплатно передать ее муниципалитету и проживать там на правах социального найма.

Одновременно Елена Николаева предлагает поставить жирный крест на незаконной сдаче в поднаем социального жилья. "Фактически это сдача жилых помещений в пользование по договорам коммерческого найма, - говорит депутат. - При этом доходы от такой сдачи не декларируются и не облагаются налогом. Часто такое коммерческое использование осуществляется под видом договора безвозмездного пользования. Такое использование жилых помещений извращает социальное назначение жилых помещений жилищного фонда социального использования". Поэтому предлагается запретить сдавать социальное жилье в поднаем. Интересно, что при нарушении запрета не предлагается вводить какие-либо административные санкции. Вместо этого просто расторгать договор социального найма. А чтобы не было злоупотреблений, решение о расторжении договора соцнайма будет принимать суд.

Кроме того, наряду с законопроектом Елены Николаевой в Госдуме рассматривается еще один документ, авторы которого предлагают продлить бесплатную приватизацию еще на три года. Авторы документа – депутаты Оксана Дмитриева, Андрей Крутов, Иван Грачев и другие – уверены, что многие россияне в силу объективных причин просто не успеют перевести свое жилье в собственность до 1 марта 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.