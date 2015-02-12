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Власть не может остановить вакханалию цен на рынке продовольствия
Репортажи о проверках в российских торговых сетях откровенно удручают. И уже не важно, кто приходит с проверками - прокуроры ли, фасовцы ли, общественники… В конце широко разрекламированных акций, все беспомощно разводят руками, вздыхают и расходятся, пишет деловая газета «Золотой Рог».
А между тем магазины все больше становятся похожими на выгребные ямы, в которых складируют откровенно просроченную продукцию, полки забиваются едой, произведенной неизвестно кем и в каких условиях, и при этом уже никто и не пытается хоть как-то обосновать стремительный взлет цен уже практически на все.
Не далее как в прошедшую среду автор этих строк посмотрел один из таких телерепортажей, который должен был стать лобовой атакой на спекулянтов, а стал настоящим Ледовым Побоищем. Причем в роли псов-рыцарей, позорно сбежавших с поля боя, оказалась одна из таких суровых комиссий. Защитники российского потребителя пытались трясти перед глазами вконец оборзевшего владельца магазина мясом, срок годности которого закончился еще в ноябре прошлого года, слоями не то что пыли, а самой настоящей грязи на полках, грушами, которые при любом прикосновении начинали чвакать и разлагаться… Владельцу было глубоко плевать на все эти разлагающиеся уже агрументы. «Не нравится – не берите», - следовал неизменный ответ. Его не смутили даже какие-то мелкие букашки, разбегающиеся с полок, при виде людей. Похоже, они были единственными, кого еще подобные комиссии пугают. «А мы вас закроем», - возмутилась суровая комиссия. «Да, закрывайте, - спокойно парировал торговец. – Только от этого ни товар лучше не станет, ни цены не снизятся, а, уверен, вырастут еще больше. Кредитов нет. Привычных поставок нет - санкции. Я что ли виноват?»
Кстати, про цены присмиревшая комиссия уже и не спрашивала. Понятно, что вся эта гниль продавалась по откровенно баснословным ценам… Пришлось потихоньку убираться из магазина, погрозив издалека завмагу и владельцу магазина пальцем.
А региональные власти по всей стране тем временем рыщут по магазинам в поисках хоть каких-то еще оставшихся (видимо, случайно закатившихся за прилавок) относительно дешевых продуктов, чтобы потом распиарить сам факт наличия на своей территории «дешевой» моркови или картофеля, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Но получается плохо. А если что-то и выгорает, то вмиг вызывает огонь критики людей, которым товар по таким ценам почему-то уже давно не попадался.
«Известия», тем временем, сравнили цены производителей продовольственных продуктов, посредников и торговых сетей. Выяснилось, что сильнее всего по пути на полку дорожает морковь - на 195%, а также картофель - на 160%. Гречка становится дороже на 135%, молоко - на 91%, капуста - на 73%, говядина - на 51%. По словам экспертов, максимальную наценку посредники устанавливают на мясо - до 40%. Как заявляют в Федеральной антимонопольной службе, на «горячую линию» ведомства за последние полгода обратились 7 тыс. человек с жалобами на завышенные цены в продуктовых магазинах.
Так, начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко рассказала, что только за одну неделю - со 2 по 9 февраля - на «горячую линию» ФАС России поступило более 650 обращений - почти все они по поводу роста цен в розничной торговле. Чаще всего россияне замечали завышенную стоимость овощей и фруктов (180 жалоб), молочной продукции (150) и сахара (78). Меньше всего поступило жалоб по поводу курятины и свинины. Только три обращения касались роста оптовых цен производителей и оптовых поставщиков, пять - сельскохозяйственной продукции и сырья и еще одно - роста оптовых цен на рыбу.
Диагноз понятен – на российском рынке началась бесконтрольная вакханалия цен. Правительство, глава которого с начала кризиса как будто испарился, усиленно пишет какие-то рецепты спасения, правда, все лекарства при этом достаются крупным «системообразующим» банкам и компаниям-монополистам. А вот производители, торговля и потребители внятного ответа на вопрос «Как жить дальше?» так и не получили. Вот и кинулись все кто может вытряхивать кошельки «ближнего своего».
Автору этих строк очень понравился ответ одного торговца, которого какая-то там комиссия спросила, почему он продавал сахар вчера по 40 рублей за кило, а сегодня по 80? Торговец ответил: «Потому что 80 больше, чем 40». Похоже, это единственная логика, которой в отсутствии реального управления в этой сфере, руководствуется страна.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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абырвалГ19:54, 16.02.2015#
Много вас таких знатоков живет. Причем ни один ничего в торговле не понимает, но советы раздает направо и налево. Я бы посоветовал этим знатокам, как надо правильно торговать, чем и где, просто попробовать заняться этим делом и показать всем личным примером, как надо работать. вот только никто из этих крикунов никогда и ничего не сможет сделать, ибо главное их предназначение орать, причем в интернете.
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРјС‹19:19, 16.02.2015#
Государство не должно лезть в торговлю. Только тогда цены пойдут вниз. В том числе нужно отменить все лицензии и разрешения на торговлю. Торговать нужно разрешить повсеместно, а не только в специальноотведенных местах, т. к. очень большая накрутка на продукты из-за огромных арендных платежей.
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Sint13:04, 12.02.2015#
Такая ситуация в торговле продуктами в целом по стране сложилась не только в последние месяцы (санкции и т. д. ), а уже давно, так как в стране нет механизма сдерживания постоянного (и бесконтрольного) роста цен! Весь наш рынок работает только в одну сторону:постоянно растут цены!Понижения практически не бывает. Все (- продавцы, магазины, поставщики) тупо поднимают цены кивая друг на друга. Вот такой вот рынок, зачем производить больше, лучше? проще поднимать цену! Это системная проблема.
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ПОЧЕМУ НИ У КОГО в ГОЛОВУ не может прийти мысль о СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ? Производитель -> магазин. Причём максимальную торговую надбавку 25-30% ЗАКРЕПИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО! ВСЁ. создать во Владивостоке 5 таких магазинов рядом с СУПЕРМАРКЕТАМИ, где цены будут БОЛЕЕ чем в два раза НИЖЕ. . . Либо эти меры заставят торговые сети снижать свои аппетиты, либо пусть прощаются с бизнесом. . . ВСЁ!!!!!!!!! БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО! Но для этого НАДО ЗАСТАВИТЬ ВЛАСТЬ СДЕЛАТЬ ЭТО!!!! ВСЕ НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА с КОНКРЕТНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ :1. СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ2. Ввести максимальную торговую надбавку в 25-30%3. Ограничить число посредников между производителем и магазином до ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ.