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Российские рыбаки сокращают экспорт
Рыбаки РФ в условиях ограничения ввоза рыбы из ряда стран, прежде всего из Норвегии, сокращают ее поставки за рубеж, пополняя тем самым внутренние рынки.
Как сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата, за 9 месяцев этого года поставки рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов на экспорт составили 1,3 млн тонн, что на 12,3% (на 183,8 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В структуре экспорта 87,6% занимает мороженая рыба, 6,1% - рыбное филе, 3,5% - ракообразные и моллюски, 1,2% - готовая или консервированная рыбная продукция.
Снижение экспорта рыбной продукции происходит в основном за счет мороженой рыбы. Ее поставки за 9 месяцев уменьшились на 15,3%, до 1 млн 143,6 тыс. тонн. Экспорт рыбного филе сократился на 1,2%, до 79,6 тыс. тонн, готовой или консервированной рыбной продукции - на 3,1%, до 15,4 тыс. тонн.
В то же время поставки ракообразных и моллюсков выросли на 14,5 тыс. тонн, до 45,3 тыс. тонн, свежей или охлажденной рыбы - на 8,8 тыс. тонн, до 9,6 тыс. тонн.
Как показывает таможенная статистика, на которую ссылается Росрыболовство, основную долю в экспорте занимает замороженный минтай - 44,5%. Объем его поставок за 9 месяцев снизился на 8,3%, до 581,4 тыс. тонн.
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