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Алкоголь будут проверять на честность

11 Октября 2013, 13:09 | В России

С 1 октября поставщики алкогольной продукции обязаны докладывать в Росалкогольрегулирование, что именно они везут на полки магазинов, а также в прочие заведения, где торгуют спиртным, сообщает «РГ».

Спустя некоторое время вся эта информация в открытом доступе появится на сайте ведомства. Любой покупатель сможет, например, узнать, действительно ли его любимую водку легально производят в необычной бутылке или с измененным названием.

Каждое уведомление в Федеральном реестре алкогольной продукции (ФРАП) будет содержать следующую информацию. Название компаний поставщика и производителя спиртного, их местонахождение. Дату первой поставки, наименование самой продукции, вместе с ее описанием и составом. Коды товара, срок годности, описание технологического процесса производства напитка и контроля его качества через указание технических документов, условия хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции. А также описание маркировки и иные сведения о товаре. Если в одном из пунктов происходят изменение, поставщики также обязаны будут уведомлять об этом. В случае, если информация о начале оборота продукции до Росалкогольрегулирования не доводятся, поставщику дается месяц на исправление этой ситуации. В противном случае, у него изымается лицензия на продажу.

В тестовой системе реестр уже проработал в течение нескольких месяцев. Так что начало его официальной работы ступор на рынке вызвать не должно. "Параллельно с началом тестирования системы Росалкогольрегулирования проводило обучающие семинары по работе с системой. Так что понимание есть, и проблем я тут не вижу", - говорит председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров. Хотя некоторые участники рынка все же сетуют на нововведение. Им все же придется нести некоторые новые расходы - обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью и выделить рабочее время одного из сотрудников на заполнение соответствующих форм при выводе на рынок новой продукции.

Тем не менее, игра стоит свеч, считают авторы нововведения. Предполагается, что ФРАП поможет бороться с нелегальным алкоголем. По задумке, покупатель сможет сопоставлять описание товара на сайте Росалкогольрегулирования с тем, что увидит на полке магазина. И сможет голосовать рублем против контрафакта, при его выявлении. Потребители же с активной жизненной позицией смогут добиваться изъятия незаконного алкоголя из продажи через жалобы в Росалкогольрегулирование.

ФРАП - уже вторая в России система для контроля оборота продукции. Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) с 2009 года подсчитывает объемы, которые выпускают производители алкоголя (официально внедрена в 2005 году). Основное отличие двух систем - кроме того, что сбор данных ведется на разных этапах поставки алкоголя - в том, что ЕГАИС, в отличие от ФРАП, является закрытой системой.

Поможет ли нововведение сократить рынок контрафактного алкоголя - покажет время. Возможно, в России появится свое приложения для смартфонов, совмещенное с базой данных Росалкогольрегулирования, которое получит массовое применение. И потребитель объявит большую войну контрафакту. А возможно, ФРАП останется библиотекой продаваемого в России алкоголя, интересной только для участников рынка и профильных журналистов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: торговля  производители  Росалкогольрегулирование  товары  лицензии  алкоголь 



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