Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Алкоголь будут проверять на честность
С 1 октября поставщики алкогольной продукции обязаны докладывать в Росалкогольрегулирование, что именно они везут на полки магазинов, а также в прочие заведения, где торгуют спиртным, сообщает «РГ».
Спустя некоторое время вся эта информация в открытом доступе появится на сайте ведомства. Любой покупатель сможет, например, узнать, действительно ли его любимую водку легально производят в необычной бутылке или с измененным названием.
Каждое уведомление в Федеральном реестре алкогольной продукции (ФРАП) будет содержать следующую информацию. Название компаний поставщика и производителя спиртного, их местонахождение. Дату первой поставки, наименование самой продукции, вместе с ее описанием и составом. Коды товара, срок годности, описание технологического процесса производства напитка и контроля его качества через указание технических документов, условия хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции. А также описание маркировки и иные сведения о товаре. Если в одном из пунктов происходят изменение, поставщики также обязаны будут уведомлять об этом. В случае, если информация о начале оборота продукции до Росалкогольрегулирования не доводятся, поставщику дается месяц на исправление этой ситуации. В противном случае, у него изымается лицензия на продажу.
В тестовой системе реестр уже проработал в течение нескольких месяцев. Так что начало его официальной работы ступор на рынке вызвать не должно. "Параллельно с началом тестирования системы Росалкогольрегулирования проводило обучающие семинары по работе с системой. Так что понимание есть, и проблем я тут не вижу", - говорит председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров. Хотя некоторые участники рынка все же сетуют на нововведение. Им все же придется нести некоторые новые расходы - обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью и выделить рабочее время одного из сотрудников на заполнение соответствующих форм при выводе на рынок новой продукции.
Тем не менее, игра стоит свеч, считают авторы нововведения. Предполагается, что ФРАП поможет бороться с нелегальным алкоголем. По задумке, покупатель сможет сопоставлять описание товара на сайте Росалкогольрегулирования с тем, что увидит на полке магазина. И сможет голосовать рублем против контрафакта, при его выявлении. Потребители же с активной жизненной позицией смогут добиваться изъятия незаконного алкоголя из продажи через жалобы в Росалкогольрегулирование.
ФРАП - уже вторая в России система для контроля оборота продукции. Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) с 2009 года подсчитывает объемы, которые выпускают производители алкоголя (официально внедрена в 2005 году). Основное отличие двух систем - кроме того, что сбор данных ведется на разных этапах поставки алкоголя - в том, что ЕГАИС, в отличие от ФРАП, является закрытой системой.
Поможет ли нововведение сократить рынок контрафактного алкоголя - покажет время. Возможно, в России появится свое приложения для смартфонов, совмещенное с базой данных Росалкогольрегулирования, которое получит массовое применение. И потребитель объявит большую войну контрафакту. А возможно, ФРАП останется библиотекой продаваемого в России алкоголя, интересной только для участников рынка и профильных журналистов.
Новости тематики
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
- Страховщики предложили утроить цену ОСАГО для лихачей
Новости раздела
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморский Трамп