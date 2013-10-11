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В России в нынешнем году рост цен за литр топлива составит 13 %
В ближайшие три года особенно активно продолжат прибавлять в цене топливо, алкоголь и сигареты. До конца года могут подорожать молочные продукты и мясо, а также шоколад и какао.
Цены на трехлетку во многом предопределены ростом акцизов, объясняют эксперты. Госдума уже утвердила их при подготовке бюджета на 2014-2016 годы. Что же касается других товаров, то здесь сказывается рост мировых цен, пишет «РГ».
Бензин: по классу и ставка
Уже по итогам этого года рост цен на литр усредненного топлива составит 13%, а в 2015-2016 годах оно будет дорожать еще быстрее, вслед за акцизами, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам ТАНКАЯЕВ.
По видам топлива резвее всего будут расти ставки акцизов на бензин "Евро-4" и "Евро-5". Ставка на бензин 4-го класса вырастет в 2014 году на 5%, 5-го класса - на 12%. Зато ставки для бензина без экологического класса и бензина "Евро- 3" не изменятся.
Сейчас акциз на "Евро-4" - 8,9 тыс. рублей за тонну, в 2014 году он повысится до 9,9 тыс. рублей, а в 2015 году до 10,8 тыс. рублей за тонну. Правда, в 2016 году ставку пока повышать не планируют. Акциз на "Евро-5" в 2014 году - 6,4 тыс. рублей, в 2015 году - 7,7 тыс. рублей, в 2016 году - 9,5 тыс. рублей за тонну. Сейчас акциз на бензин 5-го класса - 5,7 тыс. рублей.
Эксперты, правда, уточняют, что цены не растут прямо пропорционально увеличению акцизов. И кроме акцизов на ценники влияют еще и другие факторы - общий уровень инфляции, мировая конъюнктура, ситуация с импортом.
Табак: не затянешься
Акцизы на табак будут расти значительно быстрее инфляции. И к 2016 году пачка самых дешевых сигарет будет стоить не меньше 50 рублей.
Табачные акцизы в 2014 году вырастут на 45%, в 2015-2016 годах еще на 20-30%. Для сигарет предлагается более сложная схема обложения. В 2014 году 1000 штук будет облагаться акцизом в 800 рублей плюс 8,5% расчетной стоимости, исходя из максимальной розничной цены, но не менее 40 рублей. Это приведет к тому, что по сравнению с нынешним уровнем цены на сигареты вырастут в 1,5 раза. А через несколько лет - в 3,5 раза. Такое подорожание часть политики по борьбе с курением. Правда, другой стороной медали может стать рост контрафакта. Долгое время наша страна в этом плане оставалась практически стерильным рынком, доля нелегального оборота табака не превышала 0,5-1%. Но в этом году появились сигналы о появлении контрафактной и контрабандной продукции.
Шоколад и французское вино: дорогие удовольствия
Коров с каждым годом все меньше, а от "искусственных буренок" и молоко ненастоящее". Фото: Reuters Минсельхоз: Подорожание молока не приведет к его дефициту
Из-за аномально жаркой погоды ниже среднегодового будет урожай какао в Кот-д Ивуаре, где производится 40% мирового объема бобов какао. А в Гане (20% рынка) урожай падает из-за снижения госрасходов на пестициды. В итоге цены на какао с начала года уже выросли на 15%.
Пока, правда, это не сильно заметно по ценникам на шоколадных плитках. "Дело в том, что какао в основном поставляется по фьючерсным контрактам, - поясняет гендиректор Всероссийской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз ЧАНТУРИЯ. - В них цена оговаривается на год вперед. Но при заключении новых договоров цены могут быть пересмотрены".
А во Франции выдалось холодным начало лета, из-за чего позднее созрел виноград, его сбор начнется позже обычного, урожай - ниже. В итоге может подорожать вино из Бордо и Бургундии. В России французское вино может стать дороже еще и из-за ослабления курса рубля.
Зато акцизы на вино в следующем году останутся неизменными. Они пойдут в рост с 2015 года - с 8 до 9 рублей за литр, а в 2016 году и до 10 рублей за литр. Акциз на игристые вина будет расти по такой же схеме - с 25 до 27 рублей за литр в течение 2014-2016 годов. Акцизы на алкогольную продукцию с содержанием спирта выше 9% вырастут за три года с 500 до 660 рублей за литр спирта, на алкогольную продукцию с содержанием спирта ниже 9% - с 400 до 550 рублей.
Мясо, овощи и фрукты: с поправкой на сезонный фактор
Для стремительного роста цен на продовольствие видимых причин нет. Более того, еда в мире благодаря неплохому урожаю дешевеет. В лидерах удешевления зерновые и масличные культуры.
В прошлом месяце индекс продовольственных цен, который рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), достиг самого низкого показателя с июня 2012 года. Продовольственная инфляция замедляется и в России. Резкого снижения цен эксперты, впрочем, не ждут. Но надеются, что в этом году у нас есть все шансы уложиться в официальный прогноз по инфляции. Он на этот год, напомним, составляет 6%.
Даже по консервативным оценкам независимых экспертов, урожай зерновых в этом году будет на 15-16 млн тонн выше, чем в прошлом, напоминает Никита Масленников из Института современного развития. Значит, не должно быть проблем и с кормами для животноводства и птицеводства.
Представители рынка, несмотря на это, не спешат обещать снижение цен. На мясо, например, они уже снижались довольно длительное время, теперь такие возможности исчерпаны, утверждает глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Причиной снижения мясных цен было вступление России в ВТО, из-за чего выросли импортные поставки. Но теперь рынок пришел в равновесие, приспособился к новым правилам, а к концу года цены начинают расти еще и из-за сезонного фактора.
Сезонное подорожание также коснется молочной продукции, овощей и фруктов. Но сильного повышения цен не будет - на молочную продукцию с прилавка они могут подняться на 5-10%, прогнозирует председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.
Между тем
Цена на самые популярные в России сорта сыра, "Российский" и "Голландский", к Новому году может перевалить за 300 рублей за 1 кг. По словам директора по маркетингу и продажам Белебеевского молочного комбината Анны Ведерниковой, цены на эти сорта растут каждый месяц. После падения спроса в 2008-2010 гг. в последние два года он вновь превышает предложение: запасов на складах сейчас на пару месяцев, а раньше в конце года их хватало до апреля.
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Писать или махать руками от недовольства - это одно. Но это не исправит сложившуюся ситуацию, а главное, что цена на нефтепродукты будет подниматься и подниматься, нравится нам это или нет. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Я для себя это четко решил и начал применять. И сколько бы не повышали цену на топливо, меня все равно это устроит. Так как у меня есть решение - этой проблемы. И это не означает, что нужно продать свой автомобиль. Так как имея четырех деток, без автомобиля просто не обойтись! Кого интересует, какой выход я нашел, разберитесь www. EU27. com