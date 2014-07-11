Россиян будут хоронить в многоразовые могилы

Похоронный бизнес в России оценивают в 70 миллиардов рублей, половина из них заработана так называемыми "черными" агентами. Минстрой, которому недавно поручили вывести этот рынок из тени, планирует полностью изменить правила игры. Среди предлагаемых мер - введение жестких стандартов деятельности всех участников бизнеса, выдача разрешений на работу и создание госреестра ритуальных агентов, пишет «РГ».

"Похоронная отрасль сегодня находится в критическом состоянии, потому что плохо регулируется. Тот закон, который формально действует на протяжении многих лет, не имеет ничего общего с реальной жизнью. А ведь это очень чувствительная сфера, которая затрагивает всех россиян", - поделился с корреспондентом "РГ" заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС.

Что же происходит сегодня? Отмена в 2002 году лицензирования в отрасли наводнила рынок новыми игроками, жалуются представители ритуального бизнеса. В столице, например, вместо 20 компаний теперь функционирует 550, а число похоронных агентов составляет 8 человек на одного покойника. Такое изобилие, вопреки ожиданиям чиновников, не приводит к росту качества услуг и уменьшению их стоимости. По словам экспертов, взятка выезжающим на дом врачам и участковым за информацию о смерти человека выросла до 20 тысяч рублей с 2-3 тысяч в начале нулевых. Соответственно растут и расценки на услуги. Денежный оборот этого бизнеса сегодня составляет 35 миллиардов рублей, но это только легальная часть. На теневом рынке "крутится" еще столько же средств.

"Ясно, что значительная часть бизнеса находится в тени. А там и вымогательство, и навязчивый сервис. Бывает, что человек еще не умер, а у его дверей уже ждут черные агенты. Это не просто не этично, а, на мой взгляд, даже преступно. Прискорбно, что кому-то удается делать грязные деньги на горе наших сограждан. Пришло время остановить обман на слезах. Минстрой будет наводить порядок на похоронном рынке", - заявил Андей Чибис.

Что планируется изменить? В первую очередь необходимо на государственном уровне пересмотреть стандарты работы всех участников этого рынка - от агентов до операторов, которые управляют кладбищами. Они должны быть четкими и понятными, уверен замминистра. А также должна быть установлена жесткая ответственность за их соблюдение. "Мы пока не решили, кто будет это контролировать - государство с помощью лицензирования или СРО. Если будет все продумано так же хорошо, как при введении лицензирования для управляющих организаций, то остановимся на нем. Но, повторю, решение пока не принято", - отметил Андрей Чибис.

Эксперты, опрошенные "РГ", тоже больше склоняются к возвращению лицензирования.

"Как показала практика, СРО не продемонстрировали свою эффективность даже в строительстве, а здесь гораздо более деликатная сфера. Лицензии помогут очистить рынок, оставив в бизнесе только проверенных людей, с опытом работы и специальным образованием. Компании начнут дорожить этим разрешением, не позволяя себе обманывать граждан", - уверен Александр ЗИЛЬБЕРМАН, руководитель проектов компании "ФинЭкспертиза".

В любом случае после введения новой системы россиянам больше не надо будет соглашаться на слуги черных агентов или искать по Интернету дешевые конторы, где наверняка обманут. Будет создан государственный реестр организаций, которые гарантированно окажут услуги по всему спектру по адекватным ценам, средним на рынке. Большой вопрос - регулировать ли эту цену или нет на государственном уровне. Сейчас в министерстве над этим думают.

ZRPRESS.RU, Владивосток.