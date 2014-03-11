www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Минимальная цена пол-литра водки в рознице выросла до 199 рублей

11 Марта 2014, 15:37 | В России

В этом году минимальные цены на водку повышаются дважды - с 11 марта и с 1 августа.

В России с 11 марта вступил в силу приказ Росалкогольрегулирования о новых минимальных ценах на водку, коньяк и бренди. Минимальная розничная цена на водку повышается до 199 рублей за бутылку 0,5 литра (до повышения - 170 рублей), после 1 августа - до 220 рублей.

Отпускная цена производителя до 1 августа будет не ниже 154 рублей (ранее 132 рубля), после 1 августа она повысится до 171 рубля. Оптовики с 11 марта должны продавать водку по цене не ниже 162 рублей (ранее 138 рублей) за бутылку, после 1 августа - не ниже 179 рублей.

Цены на коньяк и бренди повышаются один раз - с 11 марта. Минимальная розничная цена коньяка повышается до 322 рубля за бутылку 0,5 литра (280 рублей), отпускная - 250 рублей (220 рублей), оптовая - 262 рубля (230 рублей) за бутылку.

Цена бутылки бренди в рознице составит минимум 293 рубля (250 рублей), у производителей - не ниже 228 рублей (196 рублей), у оптовиков - не менее 239 рублей (205 рублей).

Кроме того, цена водки, розлитой в тару объемом от 0,375 литра до 0,5 литра, будет равна цене водки в пол-литровой бутылке.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: цены  алкоголь  повышение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru