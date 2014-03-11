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Минимальная цена пол-литра водки в рознице выросла до 199 рублей
В этом году минимальные цены на водку повышаются дважды - с 11 марта и с 1 августа.
В России с 11 марта вступил в силу приказ Росалкогольрегулирования о новых минимальных ценах на водку, коньяк и бренди. Минимальная розничная цена на водку повышается до 199 рублей за бутылку 0,5 литра (до повышения - 170 рублей), после 1 августа - до 220 рублей.
Отпускная цена производителя до 1 августа будет не ниже 154 рублей (ранее 132 рубля), после 1 августа она повысится до 171 рубля. Оптовики с 11 марта должны продавать водку по цене не ниже 162 рублей (ранее 138 рублей) за бутылку, после 1 августа - не ниже 179 рублей.
Цены на коньяк и бренди повышаются один раз - с 11 марта. Минимальная розничная цена коньяка повышается до 322 рубля за бутылку 0,5 литра (280 рублей), отпускная - 250 рублей (220 рублей), оптовая - 262 рубля (230 рублей) за бутылку.
Цена бутылки бренди в рознице составит минимум 293 рубля (250 рублей), у производителей - не ниже 228 рублей (196 рублей), у оптовиков - не менее 239 рублей (205 рублей).
Кроме того, цена водки, розлитой в тару объемом от 0,375 литра до 0,5 литра, будет равна цене водки в пол-литровой бутылке.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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