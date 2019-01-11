Как отличить натуральное молоко, или нет

На упаковках молока с сегодняшнего дня должны появиться сведения о наличии растительных жиров

С сегодняшнего дня всея молокосодержащая продукция с добавлением растительных жиров должна маркироваться «открыто». Это означает, что из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира.

11 января истек 180-дневный срок, который был отведен производителям молочной продукции, содержащей растительные жиры, на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с измененными названиями и маркировкой, согласно поправкам в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», говорится в сообщении Роскачества.

«Информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел, обязательно должна быть заметна потребителю. Теперь покупатель будет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов. Такие надписи можно будет найти на информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке продукта, при этом текст будет выделен контрастным шрифтом относительно фона», - сказала заместитель руководителя Роскачества Елена САРАТЦЕВА.

Для того, чтобы текст был заметен, производители будут наносить его шрифтом не менее 2,5 миллиметров на лицевой стороне упаковки или этикетки, там же должна располагаться надпись «Содержит растительные масла», размером не менее 3 миллиметров.

Использовать в названиях таких товаров молочные термины стало запрещено. Также молочные термины исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикетки таких продуктов. «Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя – это расценивается как введение потребителя в заблуждение», - пояснила Елена Саратцева.

До нововведения в техрегламент наблюдалась ситуация, когда с одной стороны есть потребитель, который не знает, как реагировать на молочные продукты со смешанным составом. С другой – производитель, который боится раскрыть состав своей продукции, содержащей растительные жиры, потому что не может предсказать реакцию покупателя на реальный состав. В итоге на полках магазинов лежали товары с надписью «сметанка», за которой скрывались растительные жиры. Хотя фактически такой продукт является смешанным, о чем потребитель, чаще всего, не знает.

Сейчас данная мера позволит частично разрешить проблему «мимикрии» и, как следствие, фактического введения в заблуждение потребителя. Маркировка становится полностью обязательной, и продукция со старой этикеткой больше продаваться не может, даже если срок годности такого товара еще релятивный. Это также поможет урегулировать рынок и установить прозрачную схему конкуренции с производителями «традиционной» молочной продукции.

«Само по себе разделение составных продуктов на одной полке не является новшеством. Во всем мире сегодня идет борьба с такого рода подменой понятий. Например, в Америке не угасают споры о том, что соевые или миндальные напитки нельзя называть молоком. Это расходится с определениями, которые прописаны в регламентах. Потому что молоко – это продукт, полученный от животных. Во Франции пошли дальше и уже запрещают называть веганские продукты аналогично классическим. Например, не может кусок мяса называться стейком, если он из сои», - говорит Елена Саратцева.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газеты «Золотой Рог», Владивосток