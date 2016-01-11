Российские авиакомпании не вошли в двадцатку самых безопасных

Независимый портал Airlinerating.com третий год подряд признал австралийскую авиакомпанию Qantas самым безопасным авиаперевозчиков в мире. Российские авиакомпании в двадцатку самых безопасных не вошли. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Всего в мониторинге участвовали 407 мировых авиакомпаний. В топ-20 самых безопасных авиаперевозчиков вошли, в частности, четыре американских авиакомпании, включая American Airlines и United Airlines, шесть европейских (Finnair, KLM, Lufthansa, SAS, Swiss и Virgin Atlantic), две японских (All Nippon Airlines и Japan Airlines), две авиакомпании ОАЭ (Emirates и Etihad Airways), а также новозеландская, еще одна австралийская и китайская.

В целом наивысшую оценку в области безопасности в 7 баллов получили 148 авиакомпаний из 407. При составлении рейтинга учитывались не только меры обеспечения безопасности, но и комфорт полетов, регулярное обновление парка самолетов и возраст авиакомпаний, а также уровень аэропортов, в которых они базируются. Еще 50 авиакомпаний получили по три балла и менее. Десять авиаперевозчиков – из Индонезии, Непала и Суринама — получили по одному баллу.

Крупнейшие российские перевозчики «Аэрофлот», его «дочки» «Россия», «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа», а также «Уральские авиалинии» получили за безопасность по 7 баллов, однако уступили лидерам рейтинга по уровню комфорта. Безопасность S7 и «Ютэйр» эксперты Airlinerating оценили на шесть баллов.

Согласно данным Aviation-Safety.net, в 2015 году произошло 16 авиапроисшествий, в которых погибли 560 человек. Это ниже показателей 2014 года, отмечают эксперты. Тогда в результате 21 происшествия погибли 986 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.