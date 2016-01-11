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В 2016 году больше всего подорожает молоко
Самый большой прирост цен в 2016 году прогнозируется в молочной отрасли. Эксперты в один голос предрекают, что после появления на молочных продуктах с добавлением пальмового масла специальной маркировки цены на товары без растительных жиров пойдут вверх. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».
По словам экспертов, главной проблемой российской молочной отрасли остается отсутствие налаженного механизма закупок молока-сырья у небольших хозяйств, занимающих существенную долю в общем производстве. Количество заводов, имеющих в своем распоряжении сырьевую базу, остается очень незначительным. Поэтому рост цен на молочную продукцию в 2016 году не избежен.
При этом эксперт молочного рынка Марина Петрова отмечает снижение потребления по всем группам молочной продукции в 2015 году. От 1,2 процента по кисломолочным продуктам до 13-15 процентов по сыру. В 2016 году тенденция сохранится, ожидает она. Поэтому сливочное масло вряд ли подорожает больше чем на 7 процентов. Иначе его просто перестанут покупать.
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