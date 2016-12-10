Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца

Один из крупнейших в России продавцов бытовой техники и электроники перешел в руки инвесторов, связанных с группой «Сафмар». В руководстве ретейлера уверены, что сделка поможет развитию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Компании PPF Group N.V. и EMMA Capital продали 100% акций сети «Эльдорадо» группе инвесторов, связанной с финансовой группой «Сафмар», говорится в сообщении на сайте ретейлера. Об этом пишет РБК.

«Сделка была реализована в соответствии с планом развития «Эльдорадо». Бизнес-показатели за девять месяцев 2016 года подтверждают правильность выбранного направления, которое в ближайшей перспективе останется неизменным, что позволит укрепить лидерские позиции ретейлера на рынке», — пояснил генеральный директор компании «Эльдорадо» Михаил Никитин, которого цитирует пресс-служба компании.

В сообщении «Эльдорадо» отмечается также, что участники сделки договорились не разглашать ее условия, при этом топ-менеджеры компании продолжат свою работу.

Чуть позже стало известно, что новые владельцы намерены объединить «Эльдорадо» с принадлежащей бизнесменам компанией «Техносила». Под каким именно брендом будет работать объединенная компания, пока не решено.

Гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко и представитель «Сафмара» от комментариев отказались.

Совокупная выручка двух ретейлеров по итогам 2015 года составила 136,5 млрд руб., из которых 19 млрд руб. — оборот «Техносилы». Но даже при условии объединения, новая компания будет занимать второе место по выручке после «М.Видео», оборот которой в 2015 году составил 162,6 млрд руб.

Фото ТАСС.