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Россию покроют монопольной сетью новых специальных торговых точек
В РИА "Новости" состоялась пресс-конференция "Алкогольный рынок России". По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктора ЗВАГЕЛЬСКОГО, "госрегулирование у нас началось за здравие, а теперь оно у нас близко к упокою". С тех пор, как государство взялось регулировать алкогольный рынок, доля контрафакта, по его словам, выросла до 55 – 60%".
Депутат напомнил о механизме аннулирования лицензии во внесудебном порядке: "Это из всех механизмов, которые мы вводили, должно было стать самым серьезным препятствием на пути производства нелегального алкоголя, но до сих пор правительство критериев не разработало, и я не знаю ни одного случая, когда кто-то бы лишался лицензии".
По словам Звагельского, отрицательно на алкогольном рынке сказалось и то, что до сих пор не введены минимальные цены на вино и на шампанское – в итоге сегодня теневой рынок вина затмил теневой рынок крепкого алкоголя и составляет около 80%.
Сегодня имеется "огромное количество точек, которые зарегистрированы вообще как угодно – как жилые, как нежилые, а там магазины, которые торгуют алкоголем. В Ставропольском крае количество таких магазинов уже 40% от общего количества торговых точек в этих регионах". Ретейл пока еще стесняется выставлять у себя на полках нелегальный алкоголь, но продлится это недолго – "когда разница между легальным алкоголем и алкоголем без акцизов еще больше вырастет, большая часть системной розницы тоже перестанет сопротивляться этому, и там тоже появится на полках в больших количествах нелегальный алкоголь", прогнозирует Звагельский.
"Поэтому снова поднимается вопрос, что же вводить все-таки – жесткое регулирование, госмонополию или элементы госмонополии?" – спросил депутат. И сам же ответил: "Если мы в ближайшее время не переломим эту ситуацию, то в третий раз уйти от элементов госмонополии нам не удастся".
Как следовало из статистики, шансов переломить ситуацию нет. Поэтому выход один – госмонополия.
"Что бы мы ни делали с ужесточением борьбы с производством нелегального алкоголя, все равно нелегальный алкоголь должен где-то продаваться. И здесь основные усилия надо направить в сторону розницы. То есть вводить госмонополию на розничные продажи – это сегодня сложно, но возможно. Введение системы спецмагазинов, многие страны их у себя уже ввели. У нас будет сложнее, у нас огромная территория". Тем не менее в Госдуме уже разработана стратегия по открытию по всей стране специальных торговых точек – никаких лишних денег из бюджета на это не понадобится.
Второй вариант – введение госмонополии на оптовое звено. Госмонополия на опт, по словам Звагельского, не затронет алкоголь крепостью ниже 16%. В этом случае розничный рынок пострадает меньше, чем при первом варианте, – ведь для многих магазинов продажа алкоголя является главным источником дохода.
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