Коммунальщиков обяжут отчитываться о причинах роста тарифов

Правительство РФ внесло поправки в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, постановление от 4 ноября 2014 года №1159 подготовлено ФСТ России в целях дополнения решений об утверждении предельных индексов размера платы за услуги ЖКХ обоснованием величины установленных предельных индексов.

Также определены сведения, включаемые в указанное обоснование, в том числе сведения о степени благоустройства, темпах изменения тарифов на коммунальные услуги и о численности населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги является определяющим при установлении предельного индекса.

Принятое решение будет способствовать повышению информированности граждан о причинах изменения размера платы за коммунальные услуги и повышению публичности принятия решений об утверждении предельных индексов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.