"Почта России" возит авиапосылки чем придется

Международные посылки, оплаченные авиа-тарифом, «Почта России» регулярно отправляет наземным или морским транспортом, что прямо запрещено международными правилами, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Соответствующую жалобу с просьбой провести проверку «Почты России» направил в Генпрокуратуру член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Дмитрий Ушаков. По его словам, в результате доставка вместо нормальных 2-7 дней растягивается до 1,5-2 месяцев, а потребители, которые оплатили доставку по повышенному тарифу, вводятся в заблуждение.

«Клиентов заставляют оплачивать авиа отправления, а отправляют все чаще наземным/морским способом, - отмечает в запросе Ушаков. - При этом сотрудники «Почты России» ссылаются на ст.15 Всемирной почтовой конвенции (Доха 2012), переводя всех подряд на авиа-тарифы, даже тех, кому такая услуга не требуется. В связи с указанными обстоятельствами прошу организовать проверку по указанным фактам и выяснить, почему ФГУП «Почта России» вводит в заблуждение отправителей международной корреспонденции, по какой причине ФГУП «Почта России» при оплаченной авиа-пересылке отправляет международную корреспонденцию наземным/морским способом».

- Если у «Почты России» не хватает ресурсов для обеспечения отправки зарубежной корреспонденции, надо прямо сказать отправителям об этом и вообще исключить эту услугу, - пояснил Дмитрий Ушаков «Известиям». - Если у «Почты» большие долги по авиафрахту, конечные потребители услуг, прежде всего, российские граждане, не должны расплачиваться за них. По служебной базе ФГУП «Почта России» можно увидеть, что тонны пакетов и посылок с оплаченным авиа-тарифом пересылаются наземным способом, причем без ведома отправителей. Граждане намеренно вводятся в заблуждение.

Согласно тарифам, опубликованным на сайте «Почты России», пересылка мелких пакетов авиатранспортом в среднем на 40-50% дороже, чем наземным. Например, международная доставка посылки весом до 1 кг наземным транспортом стоит 428 рублей, а воздушным - 626,58 руб. Ранее «Почта России» отчиталась об увеличении выручки от операционной деятельности в первом полугодии 2015 г. до 70,3 млрд руб. (на 6% больше, чем в первой полдовине 2014 года).

На работу почтовиков жалуются и клиенты.

- Я занимаюсь росписью матрешек под заказ, и продаю их за рубеж через он-лайн, в основном в США и Канаду, - говорит дизайнер Юлия Бакланова. – Ранее доставка в США занимала неделю, но последние полтора года посылка идет два-три месяца. А онлайн площадка, если товар не доставлен в течение месяца, возвращает покупателю деньги. И таких как я - сотни, если не тысячи человек. На все наши жалобы получаем формальные отписки, что сроки доставки международных отправлений не регламентированы.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что в 2015 году контрольный срок прохождения международных отправлений из Московского региона до момента отправки на экспорт соблюдается более чем в 90% случаев - это в 8 раз лучше, чем в 2012 году.

При этом, по словам представителей «Почты», международные почтовые отправления, пересылаемые авиатранспортом, в обязательном порядке проверяются службами авиационной безопасности аэропортов. При обнаружении вложений, запрещенных к пересылке по воздуху, доставка происходит наземным способом. В этом случае «Почта России» компенсирует клиенту возможную задержку. Эксперты призывают недовольных клиентов обращаться в суд, но признают, что пока устойчивой судебной практики по этому вопросу нет.

- Согласно статье 172 Регламента письменной корреспонденции, оператор почтовой связи вправе применить иной способ пересылки международной корреспонденции только в двух случаях: когда отсутствует воздушная служба; когда пересылка наземным способом дает преимущество перед использованием воздушных линий, - говорит юрист компании "Деловой фарватер" Марина Емельянцева. – Нормативные сроки установлены только для пересылки отправлений внутри РФ, либо от международного пункта связи на территории РФ до получателя. Данные нормативы также не регламентируют сроки оформления и отправки международных отправлений с территории РФ. В принципе, согласно части 3 статьи 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. Но необходимо отметить, что положительной судебной практики по вопросу привлечения оператора связи к ответственности за изменение способа пересылки нет.