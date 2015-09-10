Власти пустят фуры под откос

Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов направил обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не вводить до конца экономического кризиса новый сбор для большегрузов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Согласно постановлению правительства, с 15 ноября 2015 года владельцы фур массой от 12 тонн должны будут платить 3,09 рубля за каждый км пробега по федеральным трассам. По словам экспертов, цены на продукты увеличатся пропорционально расходам перевозчиков, при этом сильнее всего – на легкие продукты, например, на хлеб, детское питание, печенье.

Как сказано в обращении, «сбор на первый взгляд может показаться незначительным». Но в реальности он превратится в «крайне обременительную сумму дополнительных прямых авансовых затрат на доставку грузов потребителям». Если средний пробег большегруза - 100 тыс. км в год, сбор составит 300 тыс. рублей только на один автомобиль. Сейчас – для сравнения – перевозчики платят 18 тыс. рублей в год в качестве единого налога на вмененный доход, 30 тыс. рублей - в качестве отчислений в Пенсионный фонд, 32,5 тыс. рублей - в качестве налога с владельца транспортного средства (цифры по Московской области).

«В первую очередь этот дополнительный сбор ударит по грузоперевозчикам, которых можно отнести к среднему и малому бизнесу, - говорится в обращении. - Большинство компаний разорятся, а их сотрудники пополнят и без того многочисленную армию безработных».

- Есть перевозчики, у которых один автомобиль, а есть те, у кого пять или десять автомобилей, и они кормят достаточно много сотрудников – водителей, диспетчеров, слесарей, - сказал Александр Котов. - Если у тебя пять машин, то платить 1,5 млн в год – это серьезная нагрузка. Уже сейчас некоторые понимают, что нужно будет бросать бизнес. Все это может привести к социальному взрыву, и люди выйдут на дорогу.

Новый платеж, как считают в профсоюзе, повлияет даже на ситуацию с безопасностью на трассах. «Для того чтобы «выжить» после введения этого сбора, грузоперевозчики вынуждены будут принуждать водителей нарушать нормы труда и отдыха, экономить на зарплате водителей и на техническом обслуживании подвижного состава, - говорится в обращении. – Это в свою очередь приведет к увеличению числа и тяжести ДТП с участием тяжелых грузовиков».

В профсоюзе утверждают, что «тяжесть» сбора почувствуют не только перевозчики, но и вообще все россияне. «Те грузоперевозчики, которые смогут «выжить» в новых условиях, будут вынуждены поднять расценки минимум на 15%, - говорится в обращении. - Это приведет к тому, что подорожает всё без всякого исключения».

- Подорожают в том числе продукты первой необходимости – хлеб, крупы, сахар, - сказал председатель центрального совета профсоюза Александр Котов. – Вырастут в цене стройматериалы, все, что перевозится автомобильным грузовым транспортом.

Профсоюз просит премьера «отменить или хотя бы перенести срок введения этого сбора до лучших времён, до завершения кризиса в нашей стране, до стабилизации и улучшения экономического положения».

ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»:

Постановление правительства «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» было принято в 2013 году. При этом плата за 1 км должна была составлять 3,73 рублей. В июне 2015 года Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и Минэкономразвития разработать поправки, которые бы снизили размер платы. В августе руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт сообщил, что сумма должна составлять 3,09 рублей за 1 км пробега. Как сообщал Росавтодор, проект «12-тонников» был разработан с целью привлечения внебюджетных источников финансирования в развитие дорожного хозяйства. Будет применяться принцип, который давно используется в европейских странах, а именно «платит пользователь». По статистике ущерб, наносимый дороге от проезда одного большегруза, равняется ущербу от проезда 50 тыс. легковых машин. Таким образом, платят те, кто больше всего разрушает дороги, зарабатывая на перевозках. Деньги будут направляться в Федеральный дорожный фонд, откуда идет финансирование на ремонт и содержание дорог.