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Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
10 Августа 2016, 19:03 | В России
Роспотребнадзор провел 6,5 тыс. проверок крупных федеральных сетей за первое полугодие, заявила журналистам в среду глава ведомства Анна Попова. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Финмаркет.
"За первое полугодие 2016 года мы провели 6500 проверок только в отношении федеральных сетей: ритейлеров, сотовых операторов, банков, которые осуществляют деятельность на территории нескольких субъектов РФ", - сказала А.Попова.
Она сообщила, что общая сумма штрафов за нарушения требований к реализации продуктов питания составила порядка 150 млн рублей.
"Нарушения в сфере розничной торговли продуктами питания выявляются в 96% случаев", - сказала А.Попова.
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