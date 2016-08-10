Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей

Роспотребнадзор провел 6,5 тыс. проверок крупных федеральных сетей за первое полугодие, заявила журналистам в среду глава ведомства Анна Попова. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Финмаркет.

"За первое полугодие 2016 года мы провели 6500 проверок только в отношении федеральных сетей: ритейлеров, сотовых операторов, банков, которые осуществляют деятельность на территории нескольких субъектов РФ", - сказала А.Попова.

Она сообщила, что общая сумма штрафов за нарушения требований к реализации продуктов питания составила порядка 150 млн рублей.

"Нарушения в сфере розничной торговли продуктами питания выявляются в 96% случаев", - сказала А.Попова.