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Обнародованы ТОП-25 марок авто - лидеров по выручке в России в I полугодии 2015 года
На покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии 2015 года россияне потратили 853 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2014 года, объем рынка в денежном выражении (в рублях) снизился на 25%. При этом на долю иномарок пришлось 782 млрд рублей, а на долю отечественных – в десять раз меньше – около 71 млрд. рублей. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат»,
Почти 70% всей выручки на российском рынке собрала первая десятка брендов: Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, KIA, LADA, Nissan, BMW, Volkswagen, Renault и Mitsubishi.
Из отечественных производителей в ТОП-10 оказалась только LADA (-18,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года).
Лидирует на российском рынке Mercedes-Benz, которому удалось увеличить выручку на 9,2%. Остальные бренды из ТОП-10 показали отрицательную динамику выручки.
Среди ТОП-25 по выручке еще три бренда смогли нарастить выручку – это UAZ (+19%), Lexus (+18%) и Porsche (+34%). Другие бренды показали падение объемов выручки в диапазоне от 3% (BMW) до 62% (Chevrolet).
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