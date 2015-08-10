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Гречка вновь начала резко дорожать
В России подскочили цены на гречневую крупу. За последнюю неделю ее стоимость в опте выросла на 1685 рублей - до 39915 рублей за тонну. Неделей раньше рост был всего лишь 255 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».
Эксперты объясняют подорожание проблемами с сырьем. По словам замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, в Алтайском крае - главном поставщике гречихи - в 2014 году из-за погоды не удалось полностью собрать урожай. В результате, валовой сбор составил 662 тысячи тонн - это лишь немногим больше минимальной потребности российского рынка, которая, по оценкам ИКАР, составляет 650 тысяч тонн.
Предыдущее резкое повышение цен на гречку было осенью прошлого года. В первую декаду ноября стоимость тонны крупы в опте поднималась до 40 тысяч рублей. В рознице цены в некоторых регионах выросли более чем в два раза, что стало поводом для проверок антимонопольных органов.
Урожай гречихи в этом году, по прогнозам Минсельхоза, должен составить 780 тысяч тонн.
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