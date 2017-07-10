Владивосток выпал из тройки городов-лидеров с самым дорогим жильем

Эксперты портала Domofond.ru сравнили цены на продажу квартир в мае 2017 г. с аналогичным показателем прошлого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По итогам исследования был составлен рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости кв. метра.

Как и годом ранее, первые строчки рейтинга заняли Москва, населенные пункты Московской области, Санкт-Петербург, а также города российского Дальнего Востока и Юга. Несмотря на то, что Москва по-прежнему остается городом с самым дорогим жильем, стоимость кв. метра в столице за год упала на 4,3% – с 208,5 тыс. руб. в мае 2016 г. до 199,5 тыс. руб. в мае 2017 г.

Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. В Северной столице цены на кв. метр, напротив, продемонстрировали устойчивый рост – 110,3 тыс. руб. против 106,3 тыс. руб. годом ранее. Таким образом, квартиры в Санкт-Петербурге за год стали дороже на 3,8%.

Замыкает тройку лидеров Сочи, который в мае 2016 г. был лишь на 4-м месте. Стоимость кв. метра в столице Олимпийских игр 2014 составила 96,8 тыс. руб.

Владивосток, годом ранее входящий в топ-3, опустился на 4-ю строчку, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. Екатеринбург и Хабаровск за прошедшие 12 месяцев поменялись в рейтинге местами: административный центр Свердловской области переместился на одну отметку вниз, с 7-го на 8-е место, а Хабаровск оказался на 7-й позиции со средней ценой 69,8 тыс. руб. за кв. метр. В число городов с наиболее высокими показателями стоимости жилья вошли также Балашиха, Севастополь, Казань и Нижний Новгород.

Топ-10 городов России по стоимости кв. метра жилой недвижимости

2016 г. 2017 г. Топ-10 Стоимость кв. м Место в рейтинге Динамика Место в рейтинге Стоимость кв. м Топ-10 Москва 208 520 1 0 1 199 502 Москва Санкт-Петербург 106 362 2 0 2 110 351 Санкт-Петербург Владивосток 99 567 3 -1 3 96 863 Сочи Сочи 92 025 4 +1 4 95 664 Владивосток Балашиха 91 501 5 0 5 87 270 Балашиха Севастополь 87 197 6 0 6 81 798 Севастополь Екатеринбург 71 336 7 -1 7 69 791 Хабаровск Хабаровск 71 022 8 +1 8 68 784 Екатеринбург Казань 66 409 9 0 9 67 026 Казань Нижний Новгород 64 668 10 0 10 62 468 Нижний Новгород

В группу населенных пунктов, замыкающих рейтинг, вошли преимущественно города Сибирского федерального округа, Урала и южных регионов страны. За год десятку покинул Саратов, с 41-го места в рейтинге переместившийся на 40-е. И это несмотря на то, что цены на жилую недвижимость в городе снизились: с 44,3 тыс. руб. до 42,1 тыс. руб. В числе прочих качественных изменений – в последней десятке Киров, причем сразу на 47-й позиции. Квартиры в приуральском городе потеряли в цене почти 15%.

Минимальный показатель среди 50 крупнейших городов России отмечен в Магнитогорске. Приобрести кв. метр жилой недвижимости в городе можно в среднем за 31 тыс. руб. – в 6,5 раз дешевле, чем в Москве.