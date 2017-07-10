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Владивосток выпал из тройки городов-лидеров с самым дорогим жильем

10 Июля 2017, 09:36 | В России

Эксперты портала Domofond.ru сравнили цены на продажу квартир в мае 2017 г. с аналогичным показателем прошлого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По итогам исследования был составлен рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости кв. метра.

Как и годом ранее, первые строчки рейтинга заняли Москва, населенные пункты Московской области, Санкт-Петербург, а также города российского Дальнего Востока и Юга. Несмотря на то, что Москва по-прежнему остается городом с самым дорогим жильем, стоимость кв. метра в столице за год упала на 4,3% – с 208,5 тыс. руб. в мае 2016 г. до 199,5 тыс. руб. в мае 2017 г.

Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. В Северной столице цены на кв. метр, напротив, продемонстрировали устойчивый рост – 110,3 тыс. руб. против 106,3 тыс. руб. годом ранее. Таким образом, квартиры в Санкт-Петербурге за год стали дороже на 3,8%.

Замыкает тройку лидеров Сочи, который в мае 2016 г. был лишь на 4-м месте. Стоимость кв. метра в столице Олимпийских игр 2014 составила 96,8 тыс. руб.

Владивосток, годом ранее входящий в топ-3, опустился на 4-ю строчку, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. Екатеринбург и Хабаровск за прошедшие 12 месяцев поменялись в рейтинге местами: административный центр Свердловской области переместился на одну отметку вниз, с 7-го на 8-е место, а Хабаровск оказался на 7-й позиции со средней ценой 69,8 тыс. руб. за кв. метр. В число городов с наиболее высокими показателями стоимости жилья вошли также Балашиха, Севастополь, Казань и Нижний Новгород.

Топ-10 городов России по стоимости кв. метра жилой недвижимости

2016 г.

 

2017 г.

Топ-10

Стоимость кв. м

Место в рейтинге

Динамика

Место в рейтинге

Стоимость кв. м

Топ-10

Москва

208 520

1

0

1

199 502

Москва

Санкт-Петербург

106 362

2

0

2

110 351

Санкт-Петербург

Владивосток

99 567

3

-1

3

96 863

Сочи

Сочи

92 025

4

+1

4

95 664

Владивосток

Балашиха

91 501

5

0

5

87 270

Балашиха

Севастополь

87 197

6

0

6

81 798

Севастополь

Екатеринбург

71 336

7

-1

7

69 791

Хабаровск

Хабаровск

71 022

8

+1

8

68 784

Екатеринбург

Казань

66 409

9

0

9

67 026

Казань

Нижний Новгород

64 668

10

0

10

62 468

Нижний Новгород
 

В группу населенных пунктов, замыкающих рейтинг, вошли преимущественно города Сибирского федерального округа, Урала и южных регионов страны. За год десятку покинул Саратов, с 41-го места в рейтинге переместившийся на 40-е. И это несмотря на то, что цены на жилую недвижимость в городе снизились: с 44,3 тыс. руб. до 42,1 тыс. руб. В числе прочих качественных изменений – в последней десятке Киров, причем сразу на 47-й позиции. Квартиры в приуральском городе потеряли в цене почти 15%.

Минимальный показатель среди 50 крупнейших городов России отмечен в Магнитогорске. Приобрести кв. метр жилой недвижимости в городе можно в среднем за 31 тыс. руб. – в 6,5 раз дешевле, чем в Москве.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: квадратный метр  купить  продать  недвижимость  жилье  стоимость  сдать  агентство  квартира 



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Комментарии

  • ВладимиR10:47, 10.07.2017#

    Такое впечатление, что автор с какой-то другой таблицей работал . . . или он вообще с таблицами работать не умеет ?!

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