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Владивосток выпал из тройки городов-лидеров с самым дорогим жильем
Эксперты портала Domofond.ru сравнили цены на продажу квартир в мае 2017 г. с аналогичным показателем прошлого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По итогам исследования был составлен рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости кв. метра.
Как и годом ранее, первые строчки рейтинга заняли Москва, населенные пункты Московской области, Санкт-Петербург, а также города российского Дальнего Востока и Юга. Несмотря на то, что Москва по-прежнему остается городом с самым дорогим жильем, стоимость кв. метра в столице за год упала на 4,3% – с 208,5 тыс. руб. в мае 2016 г. до 199,5 тыс. руб. в мае 2017 г.
Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. В Северной столице цены на кв. метр, напротив, продемонстрировали устойчивый рост – 110,3 тыс. руб. против 106,3 тыс. руб. годом ранее. Таким образом, квартиры в Санкт-Петербурге за год стали дороже на 3,8%.
Замыкает тройку лидеров Сочи, который в мае 2016 г. был лишь на 4-м месте. Стоимость кв. метра в столице Олимпийских игр 2014 составила 96,8 тыс. руб.
Владивосток, годом ранее входящий в топ-3, опустился на 4-ю строчку, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. Екатеринбург и Хабаровск за прошедшие 12 месяцев поменялись в рейтинге местами: административный центр Свердловской области переместился на одну отметку вниз, с 7-го на 8-е место, а Хабаровск оказался на 7-й позиции со средней ценой 69,8 тыс. руб. за кв. метр. В число городов с наиболее высокими показателями стоимости жилья вошли также Балашиха, Севастополь, Казань и Нижний Новгород.
Топ-10 городов России по стоимости кв. метра жилой недвижимости
|
2016 г.
|
|
2017 г.
|
Топ-10
|
Стоимость кв. м
|
Место в рейтинге
|
Динамика
|
Место в рейтинге
|
Стоимость кв. м
|
Топ-10
|
Москва
|
208 520
|
1
|
0
|
1
|
199 502
|
Москва
|
Санкт-Петербург
|
106 362
|
2
|
0
|
2
|
110 351
|
Санкт-Петербург
|
Владивосток
|
99 567
|
3
|
-1
|
3
|
96 863
|
Сочи
|
Сочи
|
92 025
|
4
|
+1
|
4
|
95 664
|
Владивосток
|
Балашиха
|
91 501
|
5
|
0
|
5
|
87 270
|
Балашиха
|
Севастополь
|
87 197
|
6
|
0
|
6
|
81 798
|
Севастополь
|
Екатеринбург
|
71 336
|
7
|
-1
|
7
|
69 791
|
Хабаровск
|
Хабаровск
|
71 022
|
8
|
+1
|
8
|
68 784
|
Екатеринбург
|
Казань
|
66 409
|
9
|
0
|
9
|
67 026
|
Казань
|
Нижний Новгород
|
64 668
|
10
|
0
|
10
|
62 468
|
Нижний Новгород
В группу населенных пунктов, замыкающих рейтинг, вошли преимущественно города Сибирского федерального округа, Урала и южных регионов страны. За год десятку покинул Саратов, с 41-го места в рейтинге переместившийся на 40-е. И это несмотря на то, что цены на жилую недвижимость в городе снизились: с 44,3 тыс. руб. до 42,1 тыс. руб. В числе прочих качественных изменений – в последней десятке Киров, причем сразу на 47-й позиции. Квартиры в приуральском городе потеряли в цене почти 15%.
Минимальный показатель среди 50 крупнейших городов России отмечен в Магнитогорске. Приобрести кв. метр жилой недвижимости в городе можно в среднем за 31 тыс. руб. – в 6,5 раз дешевле, чем в Москве.
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Такое впечатление, что автор с какой-то другой таблицей работал . . . или он вообще с таблицами работать не умеет ?!