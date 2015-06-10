Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жилье уходит в онлайн
С 1 июня Росреестр начал принимать документы для госрегистрации прав на недвижимость в электронном виде для всех регионов России. В ведомстве обещают, что услуга, позволяющая избежать общения с чиновниками, будет занимать не более получаса, пишет «Коммерсант».
До 1 июня сервис «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество» работал на портале ведомства в режиме опытной эксплуатации: подать документы можно было лишь по объектам недвижимости, расположенным в Москве и Московской области. Теперь эта госуслуга доступна для всех регионов РФ.
Для ее получения документы следует перевести в электронный вид и приобрести электронную подпись (ее можно получить в любом удостоверяющем центре, перечень этих организаций - на сайте Росреестра). Государственную пошлину за госрегистрацию можно оплатить также на портале Росреестра. В ведомстве обещают, что при правильной подготовке на подачу документов на регистрацию прав в электронном виде потребуется не более 15-30 минут в зависимости от вида услуги. Результат также предоставляется в электронном виде - в виде ссылки на электронный документ, размещенный на портале Росреестра (или поступает заявителю на его электронный адрес).
В электронном виде уже оказываются услуги по постановке недвижимости на государственный кадастровый учет, по выдаче сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и из Государственного кадастра недвижимости (ГКН). Как отмечают в Росреестре, с введением электронной подачи документов на регистрацию в электронном виде теперь доступны все наиболее востребованные услуги ведомства.
По данным Росреестра, в 2014 году в электронном виде было оказано 28% услуг по кадастровому учету. По выпискам из ЕГРП этот показатель составил 35%, по сведениям ГКН - 30%. К 2019 году Росреестр планирует предоставлять в электронном виде не менее 70% государственных услуг. Помимо новации с регистрацией прав с 1 июня заявителям предоставлена возможность просматривать, получать и копировать сведения из ЕГРП и ГКН в виде электронного документа в режиме реального времени посредством доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения ЕГРП и ГКН.
В последнее время борьба вокруг стоимости земли активизируется. Государство стремится увеличить доходы бюджета, и кадастровая оценка с каждым годом все больше превышает рыночную. Собственники и арендаторы пытаются изменить ситуацию - споров из-за кадастровой стоимости в 2014 году уже почти вдвое больше, чем за весь 2013-й. Причем если раньше истцы в основном выигрывали, то в последнее время чиновникам все чаще удается отстоять свою оценку - как на уровне комиссии при Росреестре, так и в судах.
Новости тематики
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Цены на квартиры вырастут на треть
- Власти нашли способ вывести аренду жилья из тени
- Названа альтернатива ипотеке для россиян
- Владивосток выпал из тройки городов-лидеров с самым дорогим жильем
- Тем, кто сдает квартиры внаем, придется получать патенты
- "Недострой" обложат налогом на имущество
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- Путин советует незамедлительно брать ипотеку
- Жилье начнет резко дорожать в 2017 году
Новости раздела
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня