Жилье уходит в онлайн

С 1 июня Росреестр начал принимать документы для госрегистрации прав на недвижимость в электронном виде для всех регионов России. В ведомстве обещают, что услуга, позволяющая избежать общения с чиновниками, будет занимать не более получаса, пишет «Коммерсант».

До 1 июня сервис «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество» работал на портале ведомства в режиме опытной эксплуатации: подать документы можно было лишь по объектам недвижимости, расположенным в Москве и Московской области. Теперь эта госуслуга доступна для всех регионов РФ.

Для ее получения документы следует перевести в электронный вид и приобрести электронную подпись (ее можно получить в любом удостоверяющем центре, перечень этих организаций - на сайте Росреестра). Государственную пошлину за госрегистрацию можно оплатить также на портале Росреестра. В ведомстве обещают, что при правильной подготовке на подачу документов на регистрацию прав в электронном виде потребуется не более 15-30 минут в зависимости от вида услуги. Результат также предоставляется в электронном виде - в виде ссылки на электронный документ, размещенный на портале Росреестра (или поступает заявителю на его электронный адрес).

В электронном виде уже оказываются услуги по постановке недвижимости на государственный кадастровый учет, по выдаче сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и из Государственного кадастра недвижимости (ГКН). Как отмечают в Росреестре, с введением электронной подачи документов на регистрацию в электронном виде теперь доступны все наиболее востребованные услуги ведомства.

По данным Росреестра, в 2014 году в электронном виде было оказано 28% услуг по кадастровому учету. По выпискам из ЕГРП этот показатель составил 35%, по сведениям ГКН - 30%. К 2019 году Росреестр планирует предоставлять в электронном виде не менее 70% государственных услуг. Помимо новации с регистрацией прав с 1 июня заявителям предоставлена возможность просматривать, получать и копировать сведения из ЕГРП и ГКН в виде электронного документа в режиме реального времени посредством доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения ЕГРП и ГКН.

В последнее время борьба вокруг стоимости земли активизируется. Государство стремится увеличить доходы бюджета, и кадастровая оценка с каждым годом все больше превышает рыночную. Собственники и арендаторы пытаются изменить ситуацию - споров из-за кадастровой стоимости в 2014 году уже почти вдвое больше, чем за весь 2013-й. Причем если раньше истцы в основном выигрывали, то в последнее время чиновникам все чаще удается отстоять свою оценку - как на уровне комиссии при Росреестре, так и в судах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.