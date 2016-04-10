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В России запускают аналог торгового портала Alibaba
Минэкономразвития разработало проект агрегатора, через который будет вестись экспорт российских товаров за рубеж. Площадку хотят интегрировать с китайскими AliExpress и JD.com, а также американскими Amazon и eBay, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Министерство экономического развития России разработало проект интернет-площадки, которая будет использоваться для экспорта российских товаров за рубеж. Подготовленный ведомством проект попал в распоряжение «Коммерсанта».
Документ под названием «Электронная торговля как драйвер развития деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках» описывает создание «единой среды экспортера», объединяющей «продвиженческие, таможенные, логистические, информационные, платежные, кредитные, страховые и иные сервисы, необходимые для реализации товаров посредством электронной торговли на экспорт и внутри страны».
При этом в основе концепции лежит создание компании-агрегатора, которая станет «одним окном» для выхода российских товаров на мировые рынки. В качестве примера таких компаний-агрегаторов авторы документа называют «Яндекс.Маркет», «Юлмарт» и Wikimart. Подчеркивается, что российская площадка должна будет интегрироваться с крупнейшими зарубежными электронными площадками, такими как китайские AliExpress (площадка Alibaba Group) и JD.com, а также американскими Amazon и eBay.
Предполагается, что формированием пула экспортеров займется Российский экспортный центр (РЭЦ), который также будет участвовать в стандартизации и сертификации товаров, перед тем как направлять экспортеров к агрегатору.
В документе говорится, что для принятия и исполнения заказов, оплаты и отправки товаров экспортеры будут использовать личный кабинет на сайте агрегатора. Имея доступ к кабинету, экспортер получит возможность кредитной, страховой и гарантийной поддержки организаций, которые подключит площадка. Авторы концепции предлагают обязать площадку при заключении договора с экспортером «аккумулировать страховой взнос», который может понадобиться для урегулирования споров с покупателями-иностранцами. При этом для разрешения возможных споров предлагается создать площадку по примеру AliExpress.
Руководитель сервиса «Яндекс.Маркет» Павел Алешин сказал «Коммерсанту», что площадка может быть использована для экспорта товаров за рубеж так же, как сейчас используется магазинами для продаж внутри России. При этом он подчеркнул, что в данный момент важно проработать удобные для бизнеса механизмы экспорта.
В пресс-службе «Юлмарта» изданию сообщили, что компания готова «стать стратегическим партнером государства по созданию и развитию глобальной инфраструктуры для торговли российскими товарами на мировом рынке». При этом собеседник затруднился дать оценку инвестиций в проект, сославшись на то, что компания подключилась к нему не так давно.
Гендиректор Wikimart Андрей Кленин заявил, что поддерживает инициативу Министерства экономического развития, и согласился с тем, что надо разрабатывать единую систему экспортера. «Это, безусловно, потребует серьезных инвестиций со стороны участников проекта. Также потребуется помощь в подключении всех компаний, которые обладают экспортным потенциалом. При наличии определенного административного ресурса это решить можно», — сказал он.
В декабре 2015 года президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил о необходимости создать проектный офис, одной из задач которого станет поддержка «российских частных компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары поставлялись через интернет во все страны мира».
В начале февраля 2016 года в Китае заработала первая интернет-площадка для продажи продукции из России — металлопродукции, оборудования, продуктов питания, меховых изделий, товаров народных промыслов и т.д.
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"Минэкономразвития разработало проект агрегатора, через который будет вестись экспорт российских товаров за рубеж. " - нефти, газа, репы и лаптей. ))