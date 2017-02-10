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Тем, кто сдает квартиры внаем, придется получать патенты
Сдающие в аренду жилье граждане смогут получать патенты. Это позволит им платить фиксированную сумму вместо 13% от дохода, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишут «Известия», соответствующие изменения в законодательство предусматривает «дорожная карта» по развитию отечественных IT-технологий. Документ подготовлен подгруппой «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве. Сейчас бумага направлена в Минпромторг, на ее основе ведомство должно составить собственную «дорожную карту».
Минэкономразвития и Минфин составляют перечень видов деятельности самозанятых граждан с возможностью получения патентов. Согласно тексту «дорожной карты» в документе появится пункт о сдаче в аренду жилой недвижимости.
В России уже существует система упрощенного налогообложения для индивидуальных предпринимателей (ИП). В Налоговом кодексе (ст. 346.43) определено около 50 видов деятельности, на которые нужно получать патент — т.е. разрешение. Это, например, ремонт и техобслуживание бытовой радиоаппаратуры, ремонт мебели, услуги фотоателье и так далее. Владелец патента ежегодно выплачивает фиксированную сумму, а не 13-процентный налог на доходы физических лиц. Сумма рассчитывается не из реально полученного дохода, а из потенциально возможного для данного вида деятельности в этом регионе. Стоимость патента на одну и ту же деятельность в соседних регионах может отличаться в несколько раз. Например, парикмахер в Москве платит 59 400 рублей в год, а в Туле — 18 990 рублей.
Кроме того, индивидуальным предпринимателям надо вносить за себя и своих работников страховые взносы.
По словам заведующего кафедрой менеджмента Высшей школы госуправления РАНХиГС Ильи Быковникова, самозанятым гражданам Налоговый кодекс разрешает не платить страховой взнос, если они не используют наемный труд.
— Главная идея — дать возможность оформлять патенты на сдачу квартир в аренду по аналогии с патентами у индивидуальных предпринимателей, — рассказал участник подгруппы «Интернет+Город» Игорь Калганов.
По его словам, не все граждане, сдающие квартиру в аренду, хотят регистрироваться как индивидуальные предприниматели. Таковой по закону отвечает всем своим имуществом в случае банкротства. Кроме того, ИП должен сдавать квартальную отчетность, платить соцвзносы.
— Если человек сдает одну квартиру, он должен учитываться как самозанятый, — отметил Игорь Калганов. — Это даст стимул платить налоги. Сейчас только 3–5% арендодателей квартир платят налоги. Остальные не делают этого, так как не считают себя ИП.
Стоимость будущих патентов пока неизвестна, ее определят позже. Партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов предположил, что здесь будут учтены те же факторы, что и в кадастровой стоимости жилья.
— Цена будет зависеть от площади квартиры, от ее местонахождения, — пояснил эксперт.
Он также отметил, что для повышения собираемости налогов государству придется стимулировать арендодателей к получению патентов. Например, можно усилить проверки. За неуплату налогов сегодня предусмотрена уголовная ответственность. По ст. 198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов или сборов физическому лицу грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, предусмотрено и лишение свободы — до одного года.
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