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В России для некоторых граждан снизят тарифы на услуги ЖКХ
10 Января 2014, 16:59 | В России
Министерство строительства предлагает снизить тарифы для тех, кто платит вперед. Ведомство уже подготовило законопроект, предусматривающий дифференциацию тарифов на коммунальные услуги.
В частности, ожидается, что для тех, кто оплачивает коммуналку авансом будут производить расчеты по более низким расценкам по сравнению с остальными, пишут "Известия".
При этом в документе не сказано, на сколько именно будут снижены тарифы. В ведомстве рассчитывают на то, что данная инициатива поможет в борьбе с коммунальными долгами населения и организаций.
Автор: По материалам информагентств
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ЖКХ надо оплачивать вовремя, не раньше и не позже, без всяких льгот и наказаний, каждый должен иметь возможность проверить правильность оплат по квитанциям и не платить по отдельным графам, если не согласен до полного выяснения без наказаний и пени. Всё остальное(уменьшение тарифа за предоплату и т. д. ) от лукавого, чтобы не разбирались а быстрее оплачивали для более удобного воровства.