В России для некоторых граждан снизят тарифы на услуги ЖКХ

Министерство строительства предлагает снизить тарифы для тех, кто платит вперед. Ведомство уже подготовило законопроект, предусматривающий дифференциацию тарифов на коммунальные услуги.

В частности, ожидается, что для тех, кто оплачивает коммуналку авансом будут производить расчеты по более низким расценкам по сравнению с остальными, пишут "Известия".

При этом в документе не сказано, на сколько именно будут снижены тарифы. В ведомстве рассчитывают на то, что данная инициатива поможет в борьбе с коммунальными долгами населения и организаций.

ZRPRESS.RU, Владивосток.