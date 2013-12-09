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Электрички будут ходить по факту оплаты регионами
В 2014 году объемы пассажирских перевозок в пригородном железнодорожном сообщении будут выполняться только в соответствии с оплаченным заказом, говорится в заявлении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).
Монополия разъясняет, что пригородные пассажирские компании (ППК) будут заключать с регионами договоры на местные железнодорожные перевозки в 2014 году в том объеме и на тот срок, на которые будут хватать средств, заложенных на компенсации от регулирования тарифов в областных бюджетах.
"Принятые решения, определившие тарифы на грузовые перевозки на следующий год (правительство заморозило стоимость услуг монополии на 2014 год), вынуждают компанию оптимизировать свои потери в сфере пригородных железнодорожных перевозок", - поясняют РЖД.
РЖД утверждают, что неоднократные обращения их руководителей и топ-менеджеров ППК в администрации большинства регионов РФ с предложением заключить договор на транспортное обслуживание населения остаются без внимания.
"Ведется активная работа по согласованию заказов. Администрациям предлагается определить оптимальные размеры пригородного ж/д сообщения. Однако исполнительные органы власти регионов не проявляют активности в заключении договоров на 2014 год", - говорится в сообщении.
Монополия оценивает необходимые компенсации в 2014 году на уровне 17 млрд рублей. В проектах региональных бюджетов, по их данным, на эти цели заложено около 7,6 млрд рублей. В 2013 году, по данным монополии, полностью компенсируют выпадающие доходы 13 субъектов РФ, еще 8 - на 85% и более, 11 - на 50-85%. В то же время, 31 регион не обеспечил 50%-ной компенсации, 8 - возмещают менее 10% выпадающих доходов пригородных перевозчиков.
С 2011 года пригородные ж/д перевозки в России осуществляются по новой схеме: субъекты РФ формируют региональный заказ на транспортное обслуживание населения на основе экономически обоснованных расчетов, которые предоставляют регионам локальные перевозчики. Разницу между согласованной стоимостью билетов для населения и реальными затратами железнодорожников субъекты РФ должны возмещать из местного бюджета. Между тем, часть регионов даже с учетом компенсаций не в полном объеме возмещает пригородным компаниям стоимость их услуг, ссылаясь на непрозрачность структуры расходов ППК, которая не позволяет объективно оценить размер выпадающих доходов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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