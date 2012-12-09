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Волоколамские натяжные потолки создают идеальное небо над головой
Один философ сказал: «Меня поражают две вещи в жизни — звёздное небо и нравственный закон внутри каждого из нас». К сожалению, до сих пор беззаботно рассматривать небо могут только «избранные» люди. Большинство из нас, в редкие минуты свободы, чаще всего упирается взглядом в потолок. И очень грустно становится от того, что вместо белоснежной, идеальной ровной поверхности, обнаруживается слегка пожелтевшее, с многочисленными неровностями, «домашнее небо».
Потолок очень сложен в отделке. Шпаклевка поверхности до достижения идеала — длительная процедура. Сделать так, чтобы один угол был максимально похож на другой — невероятное мастерство. Кроме того, даже вне ремонта постоянно возникают проблемы от соседей сверху. Очень быстро потолок превращается в грозовое небо всего лишь из-за засорения водостока в стиральной машине. Иногда, в старых домах, «домашнее небо» вообще невозможно привести в нормальное состояние.
Как сделать потолок красивым, практичным, надежным? Помогут «Волоколамские окна»!
Современные натяжные потолки в Рузе выглядят следующим образом: по всей плоскости потолка натягивается тонкая пленка, которая крепится по периметру к багету. Последний бывает разных видов — пластиковый, алюминиевый, видимый, скрытый. Основной потолок подготавливать к установке не требуется. Разве что, можно почистить грубой щеткой места, на которых побелка осыпается или пузырится.
Когда натяжной потолок сделан в «Волоколамские окна» (http://lamaokna.ru/), он «грудью» скрывает все дефекты вашего потолка, убирает из видимости трещины, разводы, неровности. Полотно производится по индивидуальному заказу — заказы на него принимаются и на сайте . Оно очень качественное и способно выдерживать даже серьезные нагрузки — около 70 литров воды на 1 квадратный метр.
Привлекательность натяжных потолков состоит также в том, что они не требуют дополнительного ухода. Сделали один раз и забыли на лет 30. Это позволит сэкономить средства и, что не менее важно, силы. На изготовленные натяжные потолки в Волоколамске компанией «Волоколамские окна» дается 10 лет гарантии. Получаемое поливинилхлоридное полотно не горит, не накапливает статическое электричество, не имеет запаха. Кроме того, легко моется, не страдает от высокого уровня влажности, не создается перепад температур и уж тем более конденсат. Прослойка воздуха между натяжным и основным потолком создает теплоизоляционный эффект, исключающий любые негативные явления.
Установлен натяжной потолок может быть под наклоном, в разных плоскостях. Различается он и по виду фактур — волнистый, фигурный, плоский. Кроме того, на них может быть даже нанесен рисунок — или с помощью светодиодных ламп создан эффект «Звёздное небо». Его вы действительно увидите у себя дома, и оно будет, как настоящее!
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