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Власти нашли способ вывести аренду жилья из тени
Арендаторы жилья сами всё сделают за налоговиков
Минстрой нашел способ вывести из тени доход граждан, сдающих жилье в аренду. Для этого квартиросъемщикам предоставят социальный налоговый вычет по найму жилья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Чтобы получить вычет, арендатор должен предоставить налоговой службе договор найма и подтверждение платежей. Таким образом налоговики получат сведения о собственниках жилья, получивших доход от сдачи квартиры в аренду и не заплативших налоги, пишет "Российская газета".
Положение о налоговом вычете по найму жилья может появиться в Налоговом кодексе (НК). Такие вычеты уже действуют на покупку жилья, обучение и лечение. Граждане, потратившие собственные средства на эти цели, могут вернуть 13% уплаченного НДФЛ.
Предложение Минстроя, разработавшего поправки в НК, позволит повысить налоговые сборы и вывести "из тени" арендодателей, которые не подают налоговую декларацию на доходы, полученные от сдачи жилья в аренду. В Москве сдают в аренду около 200 тыс. квартир, причем 90% - в обход налога.
Размер вычета по аренде жилья составит 2 млн руб. Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не воспользовались вычетом при покупке жилья (2 млн руб.). Если вычет на покупку жилья использован не полностью, то остаток можно получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот.
Вычет поможет арендаторам сократить расходы по найму квартир. Так, если аренда московской однокомнатной квартиры обходится в 30 тыс. руб. в месяц, то в год арендатор потратит 360 тыс. руб. Таким образом, арендатор может претендовать на возврат налогов в размере 46,8 тыс. руб. За несколько лет арендатор сможет вернуть 260 тыс. руб., то есть 13% от 2 млн руб.
Однако для получения нового налогового вычета арендатор обязан предоставить налоговикам договор найма и подтверждение платежей. То есть, подавая данные на вычет, арендатор раскрывает данные о собственнике жилья.
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