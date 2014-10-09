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Налог на имущество физических лиц попал под кадастр
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о модернизации и переводе на кадастровую стоимость налога на имущество физлиц. Документ предполагает создание трехуровневой налоговой ставки.
Основная ставка 0,1% будет установлена для жилых домов и помещений; объектов незавершенного строительства, в случае если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение; гаражей и машиномест; хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на садовых и дачных земельных участках.
Налоговая база в отношении квартир будет определяться как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры. Для жилых домов налоговая база будет уменьшена на стоимость 50 квадратных метров этого дома. Налоговую базу в отношении комнат сократят на стоимость 10 квадратных метров площади комнаты. Налоговая база в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение, определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 1 млн рублей.
Поправки, одобренные Госдумой на этой неделе, дают возможность муниципалитетам повышать базовую ставку налога на имущество с 0,1% до 0,3% или понижать ее до нуля, устанавливая свои налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками.
В отношении торговых и административно-деловых центров, офисов, торговых объектов и объектов общепита ставка будет составлять 2% от кадастровой стоимости. Кроме того, этим налогом будут облагаться объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Налоговую ставку для этой категории объектов муниципалитеты изменить не смогут, льгот для этой категории также не предусматривается. Это исключит возможность получения льготы по налогу путем оформления крупных объектов на физлиц.
В отношении прочих объектов будет действовать налоговая ставка 0,5%.
У каждого гражданина будет право обжаловать оценку кадастровой стоимости. Такое решение может быть принято комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решением суда в порядке, установленном законом «Об оценочной деятельности в РФ». Изменение кадастровой стоимости при определении налоговой базы будет учитываться начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление.
Все налоговые льготы, предусмотренные действующим законом, сохранятся. Но количество льготных объектов будет ограничено одним объектом из каждой категории.
«Льгота действует на одну квартиру, один дом, один гараж, одно садовое место», - объяснил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей МАКАРОВ на пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу и владеющее несколькими объектами из одной категории, вправе выбрать объект, в отношении которого будет предоставляться льгота. Об этом необходимо будет уведомить налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом. Если такое уведомление не будет предоставлено, налоговый орган предоставит льготу в отношении объекта с максимальной исчисленной суммой налога.
Закон устанавливает переходный период до 2020 года, во время которого субъекты РФ смогут работать по существующей налоговой базе, используя инвентаризационную, а не кадастровую стоимость. Каждый субъект РФ будет иметь возможность самостоятельно определить единую дату перехода до 1 января 2020 года для всех муниципалитетов на налог, рассчитанный по кадастровой стоимости. Новый порядок определения налоговой базы может быть установлен нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований после утверждения субъектом РФ результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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