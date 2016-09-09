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Связь в России станет дороже и хуже
Рабочая подгруппа при президенте России разработала «дорожную карту» по импортозамещению в телекоммуникационной сфере. Согласно ей, оборудование российских операторов связи на 85% должно стать отечественным к 2020 году. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ".
Сети российских операторов связи и центры обработки данных к 2020 году должны на 85% состоять из оборудования отечественного производства. Такие рекомендации содержатся в проекте «дорожной карте» по импортозамещению телекоммуникационного оборудования в России на 2016-2020 годы, разработанный подгруппой «ИТ+Суверенитет» при администрации президента.
«Текущее состояние телекоммуникационной отрасли в стране характеризуется ее зависимостью от зарубежных производителей телекоммуникационного оборудования, производителей электронной компонентной базы и доминированием зарубежного оборудования практически во всех сферах, что создало угрозы обеспечению государственной безопасности», — цитирует издание текст документа.
Для реализации этой идеи авторы «дорожной карты» предлагают снизить НДС, налог на прибыль и социальные платежи для российских производителей телекоммуникационного оборудования, а также пошлины на импортные комплектующие, необходимые для его производства.
Также авторы документа предлагают ввести запрет с 2017 года для всех операторов связи на применение иностранного оборудования и софта в некоторых сферах деятельности. Например, «при накоплении статистических данных, проверке, анализе и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому (DPI)» или оказании услуг госструктурам, уточняет газета.
Одновременно предлагается внести в лицензионные требования для операторов связи изменения, связанные с необходимостью использования российского телекоммуникационного оборудования и ввести законодательный запрет на закупку иностранного телекомоборудования при наличии отечественных аналогов госорганами и компаниями с госучастием.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают что изложенные предложения могут привести к повышению цен на услуги связи и падению их качества.
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