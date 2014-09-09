Оператор сети Subway в России поссорился с франчайзи

Франшиза американских кафе Subway считается одной из самых популярных в России — открывая дело, бизнесмены надеются оказаться под крылом крупной сети. Но, как стало известно РБК, часть франчайзи летом заморозила выплаты роялти владельцу генеральной лицензии на Россию — Subway Russia: они упрекают компанию в навязывании им невыгодных закупочных цен на продукцию PepsiСo, Efes и других поставщиков.

Дорогая газировка

Американская Subway Russia LLC (в России представлена дочерним ООО «Сабвэй Раша Сервис Компани»; см. справку) в конце июня 2014 года получила письмо от шести своих партнеров — субфранчайзи марки («Саб Альянс», «Сабвэйлэнд», «Вектор М1», «Здоровое питание», ИП Андрианов А.М. и ИП Кузнецов И.А.), в котором они утверждают, что навязанные им по лицензионному договору закупочные цены невыгодны по сравнению с ценами других операторов фастфуда.

Эти шесть компаний совокупно владеют примерно 80 ресторанами Subway в Москве и Московской области. Вся российская сеть на начало 2014 года состояла из 650 точек, то есть недовольным франчайзи принадлежит более 12% ресторанов.

В письме (есть в распоряжении РБК) франчайзи требуют устранения «ценовой дискриминации» при закупках продукции Pepsi и Efes, а также просят компенсировать им недополученную прибыль. С 17 июня и до тех пор, пока проблема не будет полностью решена, они замораживают выплату роялти и прочие платежи (см. справку), прекращают отправлять еженедельный отчет об инвентаризации и продажах и не допустят в свои точки консультантов Subway Russia.

Совладелец компании «Саб Альянс» (43 ресторана) Вадим Севрюков подтвердил подлинность письма. По его словам, ресторанами «Саб Альянса» платежи заморожены до сих пор.

Он рассказал, что в руки недовольных франчайзи попали накладные на поставку Pepsi и Efes в другие сети; сравнив их с собственными, они обнаружили, что работают по завышенным ценам. «Поразительно, что для одной из крупнейших сетей России цены оказались выше, чем для меньших игроков рынка», — говорит Севрюков. Он утверждает, что, к примеру, сиропы и газированная вода 7UP от Pepsi отпускались Subway примерно втрое дороже, чем конкуренту — компании KFC. Закупочные цены на пиво от Efes также не выдерживали сравнения, добавляет Севрюков.

Источники в других компаниях-франчайзи подтверждают эту информацию. «С таким ценами трудно конкурировать на нашем рынке», — жалуется один из старейших франчайзи Subway в России.

Стратегические партнеры

Не закупать продукцию PepsiCo или Efes франчайзинговые Subway не могут: эти производители — стратегические партнеры Subway Russia. Генеральный франчайзи гарантирует этим поставщикам, что рестораны будут выступать рекламной площадкой для их продукции. Например, каждая точка должна отдать один из дисплеев под рекламу компании-партнера. Там, где это возможно, продукция рекламируется в витрине. Взамен поставщик обязуется отпускать продукцию по лучшей цене либо по цене не выше, чем для своих крупнейших партнеров на том же рынке. По словам Севрюкова, Efes выплатила Subway Russia «маркетинговый» платеж в несколько миллионов долларов.

Президент и совладелец Subway Russia Джеймс Генсингер подтвердил РБК, что правила для лицензиатов действительно таковы: они должны закупать продукцию одобренных поставщиков, это связано с особенностями ресторанного рынка.

«Франчайзи обратили наше внимание на то, что они получают невыгодные цены от нашего долгосрочного партнера Pepsi, и мы заверили их, что мы разберемся в ситуации и решим ее», — сообщил Генсингер РБК. Сейчас, по его словам, с Pepsi ведутся переговоры. «Как только мы разберемся с текущей проблемой, мы начнем переговоры с компанией Efes», — заверяет Генсингер.

Он подчеркнул, что Subway Russia работает в соответствии с законами: ее сотрудникам хорошо известно, что практика откатов незамедлительно приведет к отзыву франшизы на Россию со стороны Doctor’s Associates (владеет брендом Subway).

Генсингер также заявил, что остановка выплат роялти неприемлема: франчайзи должны перечислять их до 10-го числа каждого месяца. «Нарушение контракта с нами из‑за того, что Pepsi нарушает свой договор, неприемлемо, нелогично», — пишет Генсингер, он обещает востребовать задолженность через суд.

Протестующие франчайзи рассказывают, что получили сообщение от Генсингера, председателя совета директоров Subway Russia Дэвида Уоррела и исполнительного директора Subway Russia Джона Оуэна, в котором те предупреждают, что «вымогательство посредством угроз — неплодотворный способ ведения бизнеса».

Совладелец «Сабвэйлэнд» Юрий Гургов говорит, что Генсингер и его коллеги подтвердили ему и другим рестораторам факты нарушения компаниями Pepsi и Efes контрактных обязательств. «Сабвэйлэнд» возобновил выплаты роялти, но так поступили не все франчайзи. По словам Севрюкова, он подождет, пока ситуация с ценами будет улажена.

ZRPRESS.RU, Владивосток.