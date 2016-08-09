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Минэкономразвития РФ предложило закрыть 10 ОЭЗ
Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект распоряжения о закрытии десяти неинвестируемых особых экономических зон (ОЭЗ), рассказал замглавы Минэкономразития Александр Цыбульский. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", действие распоряжения распространяется прежде всего на туристско-рекреационные объекты.
— Проект распоряжения внесен в правительство, думаю, что в ближайшее время будет решение. Речь идет о десяти зонах. В основном это туристско-рекреационные зоны, и есть портовые. Промышленно-производственных и технико-внедренческих среди них нет, — приводит ТАСС заявление Александра Цыбульского.
Замминистра также отметил, что в 2017 году не запланировано выделение средств из бюджета страны на развитие ОЭЗ, но он выразил надежду на то, что «в новом формате по новой схеме эти деньги будут выделяться».
По мнению Александра Цыбульского, решение о создании туристско-рекреационных зон не было проработано в должной мере, это привело к конкуренции между ними и размытию ресурсов. «По сути, были выдуманы некие «райские сады», под них выстроена инфраструктура, а на деле оказалось, что желающих ею воспользоваться нет и туристов нет», — подчеркнул замминистра.
Вместе с тем в числе успешных ОЭЗ Александр Цыбульский назвал зоны в Липецке, в Татарстане («Алабуга»), Тольятти, Санкт-Петербурге, Зеленограде и Томске, в создании которых были заинтересованы региональные руководители.
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