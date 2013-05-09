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В миллион рублей обойдется бутылка водки ночным торговцам
Законодатели решили увеличить штрафы за продажу алкоголя в ночные часы. Теперь недобросовестные продавцы рискуют собственным бизнесом. Власти решили в 300 раз увеличить штрафы за ночную торговлю алкоголем. Ужесточения коснутся и интернет-магазинов.
За продажу спиртного в неположенные часы предприниматели вынуждены будут заплатить миллион рублей. Именно такая сумма предлагаются в качестве санкции. Авторы законопроекта утверждают, что в скором времени они добьются того, чтобы торговцы закрывали свой бизнес сразу после первой штрафной санкции.
Соответствующие поправки в закон депутаты намерены внести осенью 20013 года. Изменения коснутся нескольких нормативных документов: законов о госрегулировании алкоголя, «О рекламе» и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В Росалкогольрегулировании подтвердили, что все предложенные поправки одобрены ведомством.
Согласно действующему законодательству, штраф для индивидуального предпринимателя за ночную продажу алкоголя составляет от 3 тыс. до 4 тыс. руб. с конфискацией продукции, для юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб. с конфискацией продукции. Для многих предпринимателей гораздо легче заплатить несколько тысяч за нарушение, чем вести законопослушную торговлю.
Борьбу с алкоголем правительство начало несколько лет назад. С января 2013 года значительно увеличились акцизные ставки на спирт. Сейчас они составляют 400 руб. за литр. На днях Министерство финансов опубликовало проект «Основных направлений налоговой политики РФ». Согласно тексту документа, акцизы на алкоголь к 2016 году достигнут 660 руб. за литр.
Такие меры призваны сократить продажу алкоголя, уверяют законодатели. Из-за повышения акцизов, растут цены на легальный алкоголь. Минимальная цена за бутылку водки с начала года составляет 170 руб. Такую планку установил Росалкоголь. Высокие цены должны отучить многих россиян от регулярной покупки спиртных напитков. Однако эксперты уверяют, рынок алкоголя в таком случае может уйти в нелегальную розницу. Покупка непроверенного спиртного в свою очередь может серьезно ударить по здоровью россиян.
Правительство в свою очередь продолжает «перекрывать кислород» производителям алкогольной продукции.
В конце апреля Федеральная антимонопольная служба рекомендовала лишить производителей алкоголя дополнительных субсидий из госбюджета. Как пояснили в ФАС, прямая денежная поддержка винно-водочных предприятий не способствует усилению борьбы государства с пьянством и пивным алкоголизмом.
Сегодня лишь в 20 из 83 регионов местные власти возвращают производителям алкоголя до 70% расходов на акцизы. Казна регионов оставляет себе 40% поступлений от крепкого алкоголя, и 100% – от вина и пива. По данным Минфина, в 2012 году «пьяные» деньги дали регионам 164 млрд руб. собственных доходов. Но некоторые области и республики (например, Ярославская, Тульская, Омская) получили от производителей спиртного более десятой части своих доходов.
Также законодатели активно борются с нелегальным спиртным. В частности, за изготовление и сбыт поддельных акцизных марок предполагаются штрафы от 300 до 500 тыс. руб., принудительные работы до трёх лет или лишение свободы на такой же срок. За оборот этилового спирта (кроме розничной торговли) без сопроводительных документов должностных лиц оштрафуют на 10–15 тыс. руб., юридических – на 200–300 тыс. руб.
В конце апреля Минздрава РФ Вероника Скворцова так прокомментировала рост цен на алкоголь и сигареты глава заявила: «Ценовые и налоговые меры, в том числе ставки акцизов на наносящую вред здоровья человека алкогольную и табачную продукцию должны быть выстроены таким образом, чтобы с одной стороны, стимулировать граждан к здоровому образу жизни, а с другой стороны, повысить ответственность работодателей за здоровье населения», - рассказала Скворцова. Она подчеркнула, что согласно данным министерства, около 20% заболеваемости в стране – от злоупотребления алкоголем, более 17% - сигаретами».
Однако любители крепкого алкоголя находят разные способы купить легальное спиртное недорого. Легче всего найти альтернативу местным ликероводочным магазинам оказалось потребителям из приграничных регионов. Например, жители Калининграда, пользуясь возможностями упрощенного визового режима, ездят за покупками в Литву и Польшу, где алкоголь того же производителя можно купить по ценам в несколько раз ниже российских. Такой же выход нашли и жители Оренбургской области – в соседнем Казахстане минимальная цена водки составляет 70 рублей. Подобную ситуацию наблюдают в регионах, пограничных с Белоруссией. На этом фоне информация о сокращении продаж выглядит не так оптимистично, пишет Gudok.ru.
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Комментарии
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Замполит08:50, 10.05.2013#
Когда мы говорим о США и странах Запада, то всегда восхищаемся жесткости их законов по отношению к нарушителям. Типа, вот продали несовершеннолетнему алкоголь, все, считай, что бизнеса у тебя уже нет - ответ государства будет жестким и бескомпромиссным. А когда у нас нечто подобное вводится, начинаем скулить: аморально, безнравственно и пр. Все просто! НЕ ТОРГУЙ ПО НОЧАМ АЛКОГОЛЕМ - НЕ БУДЕШЬ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ!
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Псевдоним08:43, 14.05.2013#
Да, про таксистов тоже сразу вспомнил. Наверняка и сейчас у них прикупить ночью можно. А что касается например районов, то алкоголь без проблем продают в любое время суток в различных военных поселках, пгт, селах и пр. Лично проверено. Это у нас во владе комиссия может нагрянуть, а там не то что комиссий, но и простых мeнтoв практически не осталось. А местный народ бухАет по страшному. Поэтому местные ИП клали большой и тяжелый уй на все эти законы и штрафы. Да и у нас во владе например закон этот на руку местным мелким ИП. В ночных супермаркетах конечно же продавать не будут, но в круглосуточных магазинчиках своим постоянным клиентам сейчас продают запросто. Чужим только перестали (мне например в незнакомом районе отказали, а метнулись и приехали к себе на район, то продали без проблем). Так что не знаю. . . Про акцизы вообще молчу. Даже сейчас иногда через знакомых тот же бейлис или самбуку чуть ли не в два раза дешевле покупаем иногда. А введут "заградительные пошлины" - начнем не только эксклюзив, но и ширпотреб (водка, вино и др. ) заказывать. Да что там говорить - народ опять сам гнать начнет (для себя и на продажу). Аппаратики через инет заказать легко. Или чертежи и инструкции скачать (для тех, кто умнее и рукастее).
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Мерзко, что гос-во зарабатывает таким образом. Одни деньги важны им.