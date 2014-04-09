Microsoft прекратила поддержку Windows XP и Office 2003

Компания Microsoft прекращает поддержку Windows XP и Office 2003. В связи с этим компаниям, использующим сертифицированные решения Microsoft, в ближайшее время предстоит заменить их новыми версиями продуктов. Компьютерам под управлением этой операционной системы больше недоступны обновления и обслуживание, поэтому они становятся уязвимыми для хакерских атак и новых вирусов. Потери крупных российских компаний в результате отмены поддержки XP могут составить сотни миллионов рублей, считают аналитики.

Постепенная отмена поддержки более ранних версий Windows соответствует политике Microsoft, согласно которой продукты получают обновления в течение определенного срока, но не менее 10 лет. Так произошло с версиями Windows 95, 98 и 2000. Windows XP была выпущена в 2001 г., но до сих пор ее доля на рынке составляла значительную часть.

По данным аналитического агентства Telecom Daily, которое опросило представителей более 3 тыс. компаний в России, 42% стационарных компьютеров в организациях по-прежнему работают на Windows XP. Тот же процент относится к частным пользователям, считают аналитики, опрошенные РБК.

По данным IDC на 2013 г., в России установлено 49 млн 186 тыс. десктопов и ноутбуков. Можно предположить, что доля устройств на Windows XP - более 20 млн. Все эти компьютеры со временем должны быть заменены на новые или в них необходимо установить более поздние версии операционных систем. Средняя цена Windows 7 для базового пользователя составляет 3 тыс. руб., а Windows 8.1 - 6 тыс. руб.

"Мы считаем, что конкретную сумму потерь и даже ее порядок сложно назвать, поскольку основные возможные потери - не затраты на модернизацию IT-инфраструктуры (они минимальны), а убытки, связные с невозможностью в течение какого-то времени осуществлять основную деятельность. По мнению аналитиков J’son & Partners Consulting, масштабы потерь для предприятия численностью 1 тыс. человек могут варьироваться от сотен тысяч до сотен миллионов рублей", - рассказал исполнительный директор J’son & Partners Consulting Сергей Шавкунов.

Еще одна потенциальная проблема для бизнеса - Windows XP становится несовместимой с международными требованиями к финансовым системам, обрабатывающим пластиковые карты. Эти требования обязательны для всех, кто работает с кредитными и дебетовыми картами, например банки. Но это не означает, что систему больше нельзя использовать.

По словам представителя пресс-службы Сбербанка, сеть его банкоматов и платежных терминалов использует в качестве операционной системы специальную версию - Windows XP Embedded, расширенная поддержка которой заканчивается 12 января 2016 г. "Вопрос перевода устройств самообслуживания на Windows 7 до указанного срока будет проработан с поставщиками", - отметили в компании, не уточнив сумму затрат.

Та же версия операционной системы установлена в терминалах Qiwi. "При этом дополнительно устанавливается антивирус и дополнительная защита. Удаленное обновление терминалов невозможно, доступ в Интернет четко лимитирован", - добавили в пресс-службе Qiwi.

Заработать на смене операционной системы сможет не только Microsoft, чьи пользователи будут вынуждены мигрировать на другие ОС, но и антивирусные компании, которые предлагают свои решения по поддержке Windows XP вплоть до 2017 г.

"Цена новых уязвимостей растет не только для киберпреступников, которые, вероятно, после прекращения поддержки будут активно заниматься их поисками, но и для владельцев устройств на базе Windows XP", - рассказал эксперт "Лаборатории Касперского" Денис Макрушин. В международной антивирусной компании Eset также предлагают продукты, способные защитить тех, кто не хочет обновляться на более поздние версии Windows.

По прогнозам IDC, в 2014 г. компании во всем мире потеряют в результате утечки данных 364 млрд долл., в России этот показатель ожидается на уровне 15 млрд долл.

Как сообщают СМИ, компания «Доктор Веб» продолжит поддержку антивирусных продуктов Dr.Web для защиты Windows XP до конца 2017 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.