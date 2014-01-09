Ипотека в России стала дешевле на 260 тысяч

С января в России заработали новые правила получения имущественного налогового вычета по ипотечным процентам и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Это компенсация части затрат. И она может доходить до 260 тысяч рублей.

Речь идет о покупке или строительстве квартир, домов, дач, комнат на сумму до 2 миллионов. До сих пор вычет по НДФЛ в размере 13 процентов вы имели право получить только при покупке одного объекта и раз в жизни. И если ваша квартира стоила меньше 2 миллионов рублей, то неиспользованный остаток вычета "сгорал". Теперь этот недочет исправлен.

Вычет по новым правилам вам предоставят при соблюдении двух обязательных условий. Первое: если вы официально вступите в право собственности на жилое помещение после 1 января 2014 года. Не раньше! Второе: если до этой даты вы ни разу не заявляли о получении имущественного вычета по другим объектам жилья. Таковы разъяснения минфина.

Теперь что касается ипотеки. Вместе с общим вычетом в 2 миллиона рублей до сих пор вы могли заявить вычет с суммы фактически уплаченных процентов по жилищному кредиту. И он был не ограничен. Но с 1 января 2014 года в отношении банковских процентов установлен лимит - 3 миллиона рублей. И предоставлять такой вычет будут всего один раз в отношении единственного объекта недвижимости вне зависимости от того, исчерпана эта трехмиллионная сумма или нет. Если вы возьмете ипотеку на длительный период, то переплата по ней наверняка превысит 3 миллиона рублей. Примерную сумму процентов, которую вы отдадите за весь срок кредита (а не за год), вам могут рассчитать в банке. И еще. налоговый вычет по процентам за ипотеку предоставляется по мере их уплаты банку, то есть за каждый год отдельно.

Так насколько существенными окажутся для граждан эти нововведения? Какие нюансы ждут пользователей ипотеки при налоговых вычетах по уплаченным процентам?

С этими и другими вопросами "РГ" обратилась к налоговым консультантам - Сергею Литвиненко, эксперту проекта "Общественная Дума", и Сергею Варламову, партнеру компании "Налоговик".

Когда налоговая инспекция начнет перечислять деньги по ипотечным процентам: в следующем году или через 10 лет?

Налоговые консультанты: Оформляя вычет, налогоплательщик представляет копии документов на приобретение жилья, в том числе и договор об ипотечном кредитовании. Процесс получения вычета привязан к фактическим выплатам по такому кредиту, поэтому, как правило, вычет предоставляется частями в течение всего срока погашения кредита. Ежегодно вы будете получать возврат удержанного НДФЛ до тех пор, пока вся сумма вычета не будет исчерпана в полном объеме.

Допустим, квартиру стоимостью 5 миллионов рублей купили в равнодолевую собственность 3 физических лиц и два несовершеннолетних. Как здесь будет идти выплата?

Налоговые консультанты: Новые законодательные нормы крайне актуальны для семей, в которых недвижимость приобретается в долевую собственность одновременно несколькими гражданами - в этом случае каждый из налогоплательщиков может воспользоваться своим правом на вычет. Кроме того, налоговые вычеты распространят на детей до 18 лет, в собственность которых родители или опекуны приобретают землю или жилье.

С этого года получать вычет можно будет у работодателей. Говорят, что в этом случае процедура получения налогового вычета гораздо сложнее, чем порядок получения вычета через инспекцию. Ваш совет?

Налоговые консультанты: В любом случае придется посетить налоговую инспекцию - либо для оформления вычета напрямую, либо для получения налогового уведомления, которое необходимо будет представить своим работодателям. Однако получение вычета в инспекции по сути является возвратом денег, что требует длительного времени. А работодатель на основании представленного вами уведомления сможет сразу не удерживать с вас НДФЛ и выплачивать вам чуть больше сразу. Нам кажется это более рациональным способом. Но помните: работодатель может применять вычет только 3 года после покупки недвижимости, независимо от того израсходуется вся сумма или нет. Инспекция выплачивает вычет до полного его исчерпания, то есть может переносить его на будущие года.

Есть отличия при получении вычета при покупке и оформлении недвижимости на себя и на детей?

Налоговые консультанты: Нет, родитель, понесший расходы на покупку жилья для своих несовершеннолетних детей, имеет право на получение вычета независимо от того, является ли он собственником недвижимости или нет. Но нужно подавать больше документов, которые подтверждают родство. Лимит в 2 миллиона рублей для родителей не увеличивается на вычет ребенка и остается прежним.

Можно ли получить имущественный вычет при обмене квартир?

Налоговые консультанты: Да, можно, но только в том случае, если производилась доплата и это отображено в договоре обмена, то есть налогоплательщик при обмене квартир получил квартиру больше, чем отдал, и поэтому производил доплату. Вычет производится на сумму доплаты. Если же по договору мены жилых помещений ее не было, претендовать на получение вычета вы не вправе.

А может человек им воспользоваться при приобретении незавершенного строительства?

Налоговые консультанты: Да, но только в том случае, если в договоре купли-продажи указано: квартира переходит к собственникам без отделки. В общий размер вычета на покупку квартиры включается как ее стоимость, так и затраты на ее отделку (стоимость материалов и работ по отделке квартиры). Монтаж электропроводки, установка сантехники, встроенной кухонной техники в вычет не включается. Это, по мнению минфина, не считается отделкой.

Правда ли, что теперь любой пенсионер сможет перенести остаток неиспользованного имущественного вычета?

Налоговые консультанты: Да. До сих пор перенести остаток вычета на прошлые годы имели право только пенсионеры, у которых нет дохода, облагаемого НДФЛ. Но с 1 января оно появилось у всех пенсионеров.

ZRPRESS.RU, Владивосток.