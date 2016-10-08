Новый телефон протянет почти полгода без подзарядки

Компания CEC (China Electronics Corporation), обладающая правами на мобильные бренды Philips и Xenium, выпускает в России новый телефон-долгожитель Philips Xenium E570, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это классический моноблок с аппаратной цифровой клавиатурой, получивший внушительный даже по меркам прожорливых смартфонов аккумулятор — емкостью 3160 мАч.

Учитывая, что Philips Xenium E570 является простым телефоном, время автономной работы получилось очень долгим. По заявлению производителя, в режиме ожидания телефон может проработать до 170 дней, а это почти полгода, в режиме разговора — до 58 часов. То есть можно болтать по телефону без перерывов на сон более двух суток подряд, не подходя к электросети. Также его можно использовать для подзарядки других гаджетов.

В остальном Philips Xenium E570 получил простые параметры. Он оснащается 2,8-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением QVGA (240 х 320 пикселей), 2-мегапиксельной камерой, MP3-плеером, фонариком, FM-радио, поддерживает две SIM-карты, Bluetooth A2DP для беспроводного прослушивания музыки и карты памяти microSD.

Размеры составляют 133,5 х 58,6 х 15,7 мм, а вес — 156 граммов. Philips Xenium E570 поступит в продажу в сентябре по рекомендованной розничной цене 4990 рублей.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.