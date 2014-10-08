Профицит торгового баланса России за восемь месяцев вырос на 9,5%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе — августе этого года увеличилось на 9,5% по сравнению с прошлогодним показателем и составило $150,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $150,3 млрд… При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось $127,8 млрд, со странами СНГ — $22,5 млрд», — говорится в сообщении.



Импорт в Россию в отчетном периоде составил $192,5 млрд, что на 5,5% меньше прошлогоднего показателя, при этом экспорт вырос на 0,6% и составил $342,9 млрд.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.