Жилье в России может подешеветь на четверть

Покупать сейчас квартиру в строящемся доме с расчетом на перепродажу - не лучшая идея. Участники рынка недвижимости предвещают, что цены на квадратные метры в ближайшее время, если и надумают расти, то очень вяло. Но могут и резко пойти вниз.

«И все-таки наиболее вероятно, что они будут топтаться на месте. Такова ситуация в экономике. Если не будет никаких потрясений и ситуация постепенно наладится, мы увидим умеренный восходящий тренд на уровне инфляции или чуть выше. Порядка 10% роста в год», - прогнозирует руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег РЕПЧЕНКО.

И, наоборот, обострение кризиса может «скинуть» цены на 20-25%. «При серьезном ухудшении макроэкономического фона, если будет вторая волна кризиса, думаю, глубина снижения цен может достигнуть дна, которое мы увидели в 2009 году, - уточняет эксперт. - Если брать наш индекс IRN (индикатор рынка недвижимости), то, скажем, средняя стоимость жилья в Москве - около 5 тыс. за квадрат. Минимум, который был достигнут в 2009 году, - 4 тыс. То есть падение порядка 20%. И оно может вновь случиться, если воплотится в жизнь худший сценарий».

На возвращение цен в таком случае уйдут годы. По словам Олега Репченко, обычно рынок отыгрывает падение в течение полугода-года после того, как кризис произошел, а после кризиса 2008 года дна цены достигли к концу 2009 года.

«С начала 2010-го началось восстановление, и оно до сих пор происходит», - говорит он. Впрочем, тогда бизнес был больше закредитован, вел более рискованную политику, и степень бедствия тогда была выше, чем может быть сейчас. Запас прочности у большинства компаний увеличился. К тому же совсем не обязательно развитие наихудшего сценария.

Российская экономика сейчас напоминает японскую времен 90-х - практически это застой, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталья ОРЛОВА. Хотя в этой ситуации рынки недвижимости и услуг сохранят умеренные темпы роста. Но и она замечает, что рынок недвижимости несколько перегрет. «У меня есть любимый индикатор. Стоимость элитного жилья в разных странах, которую публикуют различные агентства, делится на ВВП на душу населения, - рассказывает она. - Берется стоимость 100-метровой элитной квартиры в столичных городах. Для Москвы берется квартира, которая стоит миллион долларов. ВВП на душу населения - $15 тыс. Экономический смысл - за сколько лет экономика создает стоимость одной элитной квартиры на человека. В России - это 120 лет». В Германии - 6 лет. В других развитых странах - в пределах 15 лет.

«Любые инвестиции - это риск. Вот и квартира может подорожать, а может, и нет. С точки зрения инвестирования ситуация неоднозначная. Сейчас стоит покупать квартиру для жизни. Если денег хватает и если есть та квартира, которая устраивает, то надо покупать. Вероятность того, что в нынешней ситуации цены начнут значительно снижаться, невелика», - говорит Репченко.

Но есть в России и те, кто все-таки умудряется заработать на инвестициях в недвижимость. Сейчас доля квартир, покупаемых в ипотеку, достигла 70 процентов, рассказала председатель совета директоров крупной компании на рынке недвижимости Ирина ДОБРОХОТОВА. 30% их приобретают для последующей перепродажи.

И умудряются зарабатывать около миллиона рублей за однокомнатную квартиру. И еще больше - за 2- и 3-комнатные. Но не у всех это может получиться.

Все-таки сейчас логичнее сдавать купленные квартиры в аренду, утверждает Репченко. «Это дает 5-6% дохода в год. Чуть ниже, чем по банковским депозитам, но не зависишь от кредитной организации. А с учетом возможного подорожания квартиры получается примерно 10-15% годовых», - рассказал он.

Кстати, многие его коллеги, опрошенные «РГ», советуют рассмотреть этот вариант тем, кто хочет создать себе «подушку безопасности» для жизни после выхода на пенсию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.