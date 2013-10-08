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Жилье в России может подешеветь на четверть
Покупать сейчас квартиру в строящемся доме с расчетом на перепродажу - не лучшая идея. Участники рынка недвижимости предвещают, что цены на квадратные метры в ближайшее время, если и надумают расти, то очень вяло. Но могут и резко пойти вниз.
«И все-таки наиболее вероятно, что они будут топтаться на месте. Такова ситуация в экономике. Если не будет никаких потрясений и ситуация постепенно наладится, мы увидим умеренный восходящий тренд на уровне инфляции или чуть выше. Порядка 10% роста в год», - прогнозирует руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег РЕПЧЕНКО.
И, наоборот, обострение кризиса может «скинуть» цены на 20-25%. «При серьезном ухудшении макроэкономического фона, если будет вторая волна кризиса, думаю, глубина снижения цен может достигнуть дна, которое мы увидели в 2009 году, - уточняет эксперт. - Если брать наш индекс IRN (индикатор рынка недвижимости), то, скажем, средняя стоимость жилья в Москве - около 5 тыс. за квадрат. Минимум, который был достигнут в 2009 году, - 4 тыс. То есть падение порядка 20%. И оно может вновь случиться, если воплотится в жизнь худший сценарий».
На возвращение цен в таком случае уйдут годы. По словам Олега Репченко, обычно рынок отыгрывает падение в течение полугода-года после того, как кризис произошел, а после кризиса 2008 года дна цены достигли к концу 2009 года.
«С начала 2010-го началось восстановление, и оно до сих пор происходит», - говорит он. Впрочем, тогда бизнес был больше закредитован, вел более рискованную политику, и степень бедствия тогда была выше, чем может быть сейчас. Запас прочности у большинства компаний увеличился. К тому же совсем не обязательно развитие наихудшего сценария.
Российская экономика сейчас напоминает японскую времен 90-х - практически это застой, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталья ОРЛОВА. Хотя в этой ситуации рынки недвижимости и услуг сохранят умеренные темпы роста. Но и она замечает, что рынок недвижимости несколько перегрет. «У меня есть любимый индикатор. Стоимость элитного жилья в разных странах, которую публикуют различные агентства, делится на ВВП на душу населения, - рассказывает она. - Берется стоимость 100-метровой элитной квартиры в столичных городах. Для Москвы берется квартира, которая стоит миллион долларов. ВВП на душу населения - $15 тыс. Экономический смысл - за сколько лет экономика создает стоимость одной элитной квартиры на человека. В России - это 120 лет». В Германии - 6 лет. В других развитых странах - в пределах 15 лет.
«Любые инвестиции - это риск. Вот и квартира может подорожать, а может, и нет. С точки зрения инвестирования ситуация неоднозначная. Сейчас стоит покупать квартиру для жизни. Если денег хватает и если есть та квартира, которая устраивает, то надо покупать. Вероятность того, что в нынешней ситуации цены начнут значительно снижаться, невелика», - говорит Репченко.
Но есть в России и те, кто все-таки умудряется заработать на инвестициях в недвижимость. Сейчас доля квартир, покупаемых в ипотеку, достигла 70 процентов, рассказала председатель совета директоров крупной компании на рынке недвижимости Ирина ДОБРОХОТОВА. 30% их приобретают для последующей перепродажи.
И умудряются зарабатывать около миллиона рублей за однокомнатную квартиру. И еще больше - за 2- и 3-комнатные. Но не у всех это может получиться.
Все-таки сейчас логичнее сдавать купленные квартиры в аренду, утверждает Репченко. «Это дает 5-6% дохода в год. Чуть ниже, чем по банковским депозитам, но не зависишь от кредитной организации. А с учетом возможного подорожания квартиры получается примерно 10-15% годовых», - рассказал он.
Кстати, многие его коллеги, опрошенные «РГ», советуют рассмотреть этот вариант тем, кто хочет создать себе «подушку безопасности» для жизни после выхода на пенсию.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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чрезвычайно полезная статья для большинства граждан. особенно для тех кто живет от зп до зп, в съемной или доставшейся от родителей кв