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Названа альтернатива ипотеке для россиян
Президент Гильдии юристов рынка Недвижимости Олег Сухов: «Ипотека - самый распространенный способ приобретения квартиры молодыми семьями, однако сложно поспорить с тем, что далеко не всех привлекают такие долгосрочные обязательства, да и не все в состоянии их исполнять».
На самом деле, пишет «РГ», государство предлагает и другие варианты, о которых не всем известно. Программы помощи молодым семьям предусматривают в том числе субсидии на покупку квартиры и возведение дома, выплату последнего взноса при приобретении жилья в собственность, при оформлении займа - средства на первый взнос.
Для участия в программе установлены определенные требования, которым семья должна соответствовать, чтобы получить помощь государства. Так, есть ограничение по возрасту - до 35 лет. Также семья должна иметь стабильный доход, но не такой, который позволял бы ей купить жилье самостоятельно. То есть, необходимо будет доказать, что вы имеете статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Для того, чтобы подтвердить статус, нужно будет собрать документы, его подтверждающие (сведения о площади занимаемого помещения, уровень дохода, количество человек в семье, медицинский документ, подтверждающий наличие заболевание, если это необходимо и т.д.).
Главные требования касаются того, чтобы семья действительно была нуждающейся и не имела возможности приобрести жилье своими силами. Так, проверяется наличие собственности у семьи и их участие в договорах социального найма. У членов семьи, в которую входят супруги, также не должно быть помещений в собственности или найме. Правда, если лицо, с которым проживает семья, является инвалидом или лицом, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, а жилая площадь - менее установленной нормы, то участие в программе возможно. Это же относится и к жилью, которое не соответствует требованиям и нормам, то есть, к аварийному.
Участвовать в программе может и один родитель с несовершеннолетним ребенком. Конкретные критерии также могут быть установлены региональными актами, так как местные власти вправе запускать свои программы, условия которых могут отличаться от федеральных.
Если семья соответствует всем необходимым критериям, то можно рассчитывать на государственную помощь в приобретении жилья в размере 30-35% от стоимости недвижимости. Процент зависит от наличия детей - 30% возмещается молодым семьям, которые не имеют детей, 35% - имеющим хотя бы одного ребенка независимо от того, один ли родитель входит в семью или оба. Сумма выплаты рассчитывается по определенной формуле - как сумма произведения количества членов семьи, жилой площади и норматива стоимости 1 кв. м жилья. Размер площади устанавливается фиксированный и составляет 42 кв. м - для семьи из двух человек и 18 кв. м - на одного человека, если семья состоит из 2 и более человек. Возможны и случаи превышения учетной нормы.
Это касается проживания с лицом, являющимся инвалидом или страдающим тяжелым хроническим заболеванием. Для того, чтобы претендовать на жилье большего размера, заболевание члена семьи или его статус инвалида, необходимо будет подтвердить.
Стать участником программы не сложно - необходимо собрать документы, которые подтверждают, что семья соответствует всем необходимым критериям, и обратиться в соответствующий орган с заявлением. Обычно это жилищный отдел местной администрации. В Москве такими вопросами занимается Департамент жилищной политики и жилищного фонда.
Для того, чтобы узнать, какая именно программа действует сейчас в вашем регионе и на федеральном уровне, стоит обратиться за консультацией непосредственно в администрацию, где вам обязаны дать всю необходимую информацию. Особых сложностей при сборе стандартных документов и подаче заявления в департамент возникнуть не должно, поэтому стать участником программы может любая соответствующая требованиям семья.
Необходимость программ, о которых говорилось выше, диктуется современными условиями, в которых покупка недвижимости чаще всего оказывается неподъемным бременем для молодых семей. В последние несколько лет наблюдалось серьезное снижение цен на недвижимость, которое было связано и с пониженной покупательской способностью, и большим спадом спроса. Самое большое падение цен - в пределах 15-20% - наблюдалось на рынке первичного жилья и элитной недвижимости.
Сейчас можно ожидать определенного спроса на недвижимость одновременно с увеличением ее стоимости. Если говорить о рынке вторичного жилья, то в Москве и Московской области можно ожидать повышения цен в среднем на 5-10%, если же брать первичное жилье, то здесь ситуация будет более благоприятная для потребителей, поскольку из-за большой конкуренции ожидать роста не стоит, если только в незначительных пределах.
В целом можно сказать, что 2017 год - удачный для покупки недвижимости, поскольку курс рубля укрепился, и доходы, хоть и в небольшой степени, но повысились, экономика же еще находится не в таком состоянии, чтобы цены пришли к прежнему, докризисному, уровню.
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